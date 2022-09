Otos protesta ante Sanidad al estar cinco meses sin pediatra

Las dificultades de la Conselleria de Sanidad para cubrir la falta de facultativos en los centros de salud durante los periodos vacacionales está lastrando la atención sanitaria de proximidad en los municipios más pequeños de la Vall d'Albaida. Una de las consecuencias de esta problemática la están sufriendo en Otos, un pueblo de 430 habitantes que va a encadenar cinco meses sin la visita semanal del pediatra.

Habitualmente, el médico encargado de la revisión de los más pequeños se desplazaba una vez por semana a la localidad para atender las consultas que pudieran producirse. Desde el pasado mes de junio, sin embargo, son los vecinos los que se ven obligados a coger el coche para desplazarse con sus hijos hasta el centro de salud de Castelló de Rugat (a 10 kilómetros en carretera) si quieren recibir el servicio.

Esta situación, que ya se ha producido otros años, no va a ser exclusiva del verano, sino que se va a prolongar hasta el mes de noviembre. Una circunstancia que ha conducido al Ayuntamiento de Otos ha presentar una protesta formal ante la Conselleria de Sanidad a través de una misiva en la que las autoridades municipales expresan el malestar del pueblo por las incomodidades que está generando la medida, por mucho que en el municipio haya una población infantil reducida, con 48 niños censados de entre 0 y 14 años, según el Instituto Nacional de Estadística. "Nos llenamos la boca de que queremos luchar contra la despoblación, pero hacen falta hechos y no palabras. Se hace muy difícil combatir la despoblación si estamos medio año sin pediatra", lamenta el alcalde de la localidad, Mario Mira. "En un pueblo grande una medida así no se nota tanto, pero cuando somos los más pequeños se trata de quitarnos servicios", incide.

Las carencias también han motivado quejas entre los vecinos. "Los pueblos pequeños nos tenemos que poner en pie de guerra. Ya está bien de quitar servicios en detrimento de los más grandes. Nosotros también contamos. En Otos estaremos sin servicio de pediatra desde julio hasta noviembre No hay derecho", denuncia Marissa Nácher.

Desde el Departamento de Salud de Gandia, sin embargo, recalcan que el servicio médico para la población pediátrica de Otos "está siempre garantizado, ya sea en la propia localidad como en su centro de referencia, que es el de Castelló de Rugat".

La necesidad de cubrir turnos de vacaciones en el hospital de Gandia -cuyo nivel de usuarios se incrementa notablemente en los periodos estivales- ha generado una reducción de servicio en el el área de cobertura del centro de salud de Castelló de Rugat, del que dependen los consultorios de Beniatjar, Benicolet, Montichelvo, Otos, Ràfol de Salem, Rugat, Salem y Terrateig, todas ellas poblaciones de menos de 500 habitantes.

Algunos de estos municipios también han notado reducciones paulatinas o puntuales de la atención en los últimos tiempos. En Salem, el médico antes recibía visitas cuatro días a la semana y ahora solo se desplaza tres. En Beniatjar y Aielo de Rugat algunos días no se ha prestado el servicio previsto. En esta última localidad el facultativo pasa consulta dos días a la semana, pero cuando le toca turno de guardia el miércoles hay ocasiones -no solo en verano, sino durante todo el año- en las que el día siguiente se suspenden las visitas. "Hemos ido reduciendo días de atención con el tiempo; normalmente se suelen cumplir a excepción de cuando hay guardia", señala el alcalde, Jaime Soler.