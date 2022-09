El Memorial Ricardo Tormo de Aiacor homenajea a Rosa Sansaloni, pionera del ciclismo femenino

Rosa Sansaloni, pionera del ciclismo femenino, recibió un merecido homenaje en la 34 edición del Memorial Ricardo Tormo de ciclismo, disputado el pasado sábado en Aiacor. La ciclista de Tavernes de la Valldigna fue homenajeada por todo el pelotón valenciano, por el club organizador de la prueba, la Penya Ciclista La Forca, y del presidente de la Federació de Ciclisme de la Comunitat Valenciana, Amadeo Olmos.

Un homenaje que no esperaba la corredora vallera. La Forca se volcó con Sansaloni y unos 200 ciclistas de las tres provincias acudieron a este Memorial Ricardo Tormo que rendía tributo a la primera “recordwoman” española de la hora, que participó junto a su marido en la prueba. La pionera del ciclismo valenciano no paró de dar las gracias a todos los asistentes y en especial al club La Forca, por el gran recibimiento. Un reconocimiento que hasta ahora no se le había realizado. “Es como si estuviese en casa”, apuntaba Rosa, quien afirmaba que “nunca creía que me hubiesen hecho este homenaje”. La Forca le personalizó su maillot y le regaló un trofeo, y la corredora recibió un gran aplauso de todo el público.

En lo estrictamente deportivo, el actual campeón autonómico de veteranos, Aitor Escobar, venció al sprint en el Memorial Ricardo Tormo. Escobar se impuso al corredor de Carcaixent Óscar Moscardó, de categoría elite, que fue segundo; y al canalense Javier Benítez, que completó el podio subiendo al tercer cajón. En la categoría sub-23 el triunfo fue para Joan Llácer, de Tavernes; y en la carrera femenina la victoria fue para Lidia Llácer.

En cuanto a la carrera femenina, Aiacor demostró que las que corrieron con los hombres no se amedrentaron en ningún momento y que consiguieron acabar todas con los mismos premios que los hombres. El presidente del club, Vicent Ibáñez, subrayaba que “las féminas terminarán todas cueste lo que cueste, no como en otras carreras que cuando corren con los hombres son retiradas tempranamente”. También corrieron con ellos los máster 50 y 60, un hecho que nunca se había producido en ninguna carrera nacional.