Rafael Valor: "Xàtiva es una ciudad muy segura, pero tiene problemas de tránsito que solucionar"

Rafael Valor Alcaraz cumplirá el próximo 16 de diciembre 31 años como integrante de la Policía Local de Xàtiva. Y lo hará como máximo responsable del cuerpo. El comisario Antonio Collado ha accedido a una comisión de servicios para dirigir el cuerpo de seguridad local de Castelló y Valor es el escogido para reemplazarlo. El nombramiento tiene una duración mínima de seis meses, que se pueden prorrogar.

Más de treinta años en un mismo sitio dan para mucho. ¿Cómo resumiría su trayectoria en la Policía Local de Xàtiva?

He pasado por todas las categorías del cuerpo. Entré el 16 de diciembre de 1991, en 2013 promocioné a oficial y desde 2021 soy inspector. Llegué a formar parte de la unidad nocturna que se creó en la década de los 90. Siempre se trabajaba en el horario más duro, pero yo estuve muy bien, la verdad. Era unidad muy cohesionada, con dos grupos muy compenetrados. Fue una experiencia muy positiva, con un trabajo muy eficaz. No puedo concretar un hecho concreto. En aquella época había mucho ocio nocturno. Interveníamos en peleas, en accidentes con alcoholemias positivas… al final, en esta profesión tocas todos los palos.

Algunas situaciones serán más tensas que otras...

Las agresiones, a veces, son episodios muy conflictivos. Eres consciente de que has de utilizar la fuerza mínima indispensable para reducir a una persona. A veces, te enfrentas con gente de una fortaleza física superior, pero por tu trabajo sacas una fuerza, un poderío, que de alguna forma te aporta tu autoridad.

¿Ha cambiado mucho la forma de actuar desde sus inicios?

A ver, yo creo que lo más ha cambiado son los métodos de los delincuentes, aunque los problemas son similares. No voy a negar que la época de los 80-90 fue dura, pero todo depende de situaciones. Se daban problemas que a lo mejor ahora no se repiten tanto, aunque ahora siguen habiendo agresiones, el tema de la violencia de género se tiene que parar, por poner un ejemplo claro. Como policía local ves situaciones y escenas muy duras, tienes que esta preparado psicológicamente.

También hay episodios con finales felices...

Claro, y te los llevas para ti. Recuerdo, especialmente, cuando participé en un rescate en el Genovés, en un chalet. Recibimos un aviso que estaba fuera de nuestro término municipal, sabíamos que había gente atrapada. Yo estaba de jefe de servicio en ese momento y no me lo pensé. Fuimos directamente y rescatamos a las personas que había en la casa. La satisfacción que sentimos tanto yo como mis compañeros fue muy grande. Ver que has rescatado a una familia entera y todo ha salido bien... no hay palabras para describirlo.

¿Cómo valora su nombramiento?

Para mí es un honor que el Ayuntamiento haya depositado su confianza en mí. De momento, es algo temporal. El comisario ha aceptado una comisión de servicios en Castelló y cualquier día puede volver. Mi idea será seguir en la medida de lo posible. No puedo hacer cambios radicales, como mucho puedo influenciar en algún aspecto puntual, ya que he de continuar con la línea de mi predecesor. Estudiaremos si se puede hacer alguna cosa para mejorar el funcionamiento del cuerpo o poder afrontar cualquier problemática futura, pero mi línea de trabajo es continuista con la seguida por Antonio Collado.

¿Es Xàtiva una ciudad segura?

Claro que sí, es muy segura. Trabajamos con la Policía Nacional, cuerpo con el que disfrutamos de una coordinación plena. También con la Guardia Civil, ya que colaboran en los casos que tienen lugar en Bixquert, por ejemplo. Es una ciudad muy controlada, con índices de delincuencia bajos respecto a la Comunidad Valenciana y al resto de la provincia.

Hace unos meses dos sindicatos denunciaron que se había roto "la paz social" en la Policía Local de Xàtiva...

En ese momento yo no ostentaba la jefatura, no puedo decir mucho al respecto. Lo que sí puedo decir es que, a fecha de hoy, no tenemos problemas en ese aspecto.

¿Tiene efectivos suficientes la Policía Local de Xàtiva?

Cuando lleguen los diez compañeros que están actualmente preparándose en el IVASPE estaremos rondando una plantilla de 60 agentes. Siempre se dice que cuanto más es mejor, pero creo que tenemos medios y efectivos suficientes, sí.

¿Afectó mucho la pandemia al trabajo de la Policía Local?

Al principio fue muy duro, antes de la llegada de las vacunas. La preocupación era muy elevada, la gente moría y nosotros estábamos en la calle. Adoptamos todas las medidas posibles, se nos dotó de medios para resguardarnos de contactos directos, como pantallas, guantes, mascarillas... el material sí ha suficiente. Cuando se desarrollaron los procesos de vacunación, todo bajó poco a poco. Por desgracia, seguía habiendo muertes, pero teníamos una protección más.

Se hicieron controles sobre las medidas de protección, muchos ciudadanos pedían los servicios policiales para que se cumplieran estas medidas y tuvimos bastantes situaciones en ese sentido. También se crearon horarios especiales.

¿Animaría a un joven de Xàtiva a hacerse policía local?

Sí, claro que sí. Para mí es mi vocación, es un trabajo que te permite ver muchas cosas, experimentar muchas cosas. No es algo rutinario, cuando entras de servicio el teléfono suena, te transmiten una incidencia y acudes. No sabes lo que va a entrar. Es un trabajo muy dinámico. Atendemos todas las llamadas, pero hay un orden de preferencia, no es lo mismo una queja vecinal por ruidos que un accidente de tráfico. Todo tiene su importancia, pero hemos de marcar prioridades

En la pasada Fira hubo quejas por robos...

Hubo hasta dos y tres patrullas de la Policía Local y también de la Policía Nacional. Vas patrullando y quién piensa hacer un acto delictivo está escondido, se espera a que hayas pasado, actúan cuando ya no están los policías. El Real de la Fira es muy largo, hay mucho recorrido a completar y muchos actos que atender también. Lo intentamos cubrir todo, fuimos conscientes de los robos, recibimos las denuncias y cuando las paradas cerraban intentábamos controlarlo todo más. Es normal que el "firero" quiera más presencia policial, eso está claro, pero todo depende de los medios humanos a nuestra disposición. Y de si hay más zonas que vigilar.

¿Tiene Xàtiva problemas de tránsito de vehículos?

Xàtiva ha tenido momentos de gran intensidad de tráfico en años anteriores, pero la construcción de la Ronda Norte y las rotondas ha producido un tránsito más fluido, hay alternativas, más viales para circular. En ese aspecto se ha mejorado mucho, creo tenemos una buen red viaria. Hay una zona comercial muy grande y se nos generan algunos problemas que tienen que ver con los aparcamientos en doble fila. Intentamos que no sea todo un caos, poniendo orden en determinadas calles. Es algo que se tiene que controlar y estamos incidiendo más en este aspecto. Somos conscientes de los puntos más conflictivos…

Ha llegado equipamiento nuevo, como un radar para controlar la velocidad de los vehículos...

Ya hemos hecho alguna prueba técnica para afinar la calidad de las fotografías, para que salgan con la claridad que necesitamos. Cuando se incorporen los compañeros del IVASPE a principios de noviembre podremos iniciar estas campañas.

¿Hay barrios más conflictivos que otros en una ciudad como Xàtiva?

Hay zonas, que tenemos identificadas, donde se pueden producir más problemas. Conocemos grupos de gente marginal que se van desplazando de un sitio a otro y cuya presencia acaba produciendo quejas de los vecinos, por ejemplo. Han estado en el Jardí de la Pau, en José Espeso, en la Avinguda de la Ribera. Son situaciones que ocurren en todos lados. Sin embargo, vuelvo a remarcar que Xàtiva es una de las ciudades más seguras de la Comunitat Valenciana.

¿Cómo son las relaciones con otras policías locales de ciudades vecinas como Canals u Ontinyent?

Son buenas, ya que nos unen lazos de afectividad. El jefe del Genovés ha estado aquí muchas veces. La relación es excelente con Ontinyent y con Canals también, incluso con las policías locales de ciudades de otras comarcas, como Carcaixent y Alzira. Las policías locales somos una piña.

¿Es duro acceder a una puesto de Policía Local?

Más que duro, es un proceso largo, que tiene muchas fases. Hay que pasar pruebas físicas, psicotécnicos, un examen de cultural policial. Y se presentan muchos aspirantes, que vienen muy preparados. El nivel de exigencia es alto, antes era más fácil entrar.

¿Eran más contundentes los policías de antes?

No es que antes hubiera más agresividad, sino que si reducías a alguien no te grababan con el móvil. Sin embargo, quiero recalcar que no he visto nunca brutalidad policial en Xàtiva. Y ves cosas de todo tipo. He llegado a ver conductores que se han reído cuando les hemos comentado que tenían que pasar la prueba de alcohol con las pupilas dilatadas. Luego, también tenían que pasar el test de drogas y el semblante se les cambiaba.

¿Tiene la gente joven respeto a la Policía?

A la gente joven le cuesta prestar la debida atención, lo que percibo es más pasotismo. Llegas a un sitio e, igual, hay cincuenta jóvenes. Hablo de mi experiencia personal. Intento aportar contexto. Ahora, se concentran en manadas, hay decenas en los parques. Llegamos uno o dos coches e, incluso, refuerzos de la Policía Nacional, y todos están con sus motos. Les intentas hablar a todos y ves que pasan de principio, hasta que no pegas un chillido o dos palmadas no te ven, pareces un adorno al principio. Eso sí, siempre les tienes que hablar con respeto, cuando te pones en tu sitio sí te hacen caso. Ellos quieren que les expliques las cosas, quieren saber porqué no están actuando bien, no quieren respuestas del tipo “porque lo digo yo".

En los últimos tiempos se ha alertado mucho sobre el consumo del cloretilo...

Sí, hace hace unos meses hubo más avisos en Xàtiva sobre la presencia de esta sustancia. Se hicieron varios operativos con la Policía Nacional y ahora no me consta en Xàtiva haya mucho. La campaña duró varias semanas, controlando el tema del cloretilo como el consumo de alcohol y las drogas. Intentamos detectar al que lo llevaba, no es normal ir con una una caja o dos de cloretilo a un sitio concreto. Las acciones fueron muy efectivas y ahora es una sustancia más residual. No digo que haya desaparecido. Esta claro que si se detectara haríamos otra campaña.