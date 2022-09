Xàtiva acogerá durante las próximas semanas todas las actividades programadas en el marco de la tercera edición del proyecto "València per la Pau", desarrollado por el Fons Valencià per la Solidaritat y cofinanciado por la Diputació de València, un proyecto que persigue acercar el ODS número 16 (Paz, Justicia e Instituciones Sólidas) a la población de diferentes municipios valencianos, concienciando alrededor de la construcción de sociedades pacíficas, justas y con instituciones democráticas que respetan las libertades y los derechos humanos. La capital de la Costera -municipio cofundador del Fons y donde se ubica la sede de la entidad- albergará el proyecto con motivo del Dia Internacional de la Pau, que se conmemora el 21 de septiembre. Las actividades del proyecto han sido presentadas por la regidor de Xàtiva y vocal de la Junta del Fons Valencià per la Solidaritat, Raquel Caballero, y la regidora de Benestar Social, Xelo Angulo.

Entre las actividades que se desarrollarán en Xàtiva se encuentra la exposición "El Fil de la Por", que quiere crear un espacio de divulgación y sensibilización, desde un punto de vista visual, directo y pedagógico, sobre lo que hay detrás de los desplazamientos forzados de personas refugiadas y las responsabilidades de los países occidentales, en especial la Unión Europea, con el fin de crear conciencia ciudadana para poner fin a este tipo de violencia y reflexionar sobre alternativas basadas en la cultura de paz y en la defensa de los derechos humanos. Esta exposición, que estará ubicada en el Convent de San Domènec del 23 al 30 de septiembre -con apertura al público de manera libre y gratuita de lunes a domingo, de 10 a 14 horas, y de lunes a sábado, de 16 a 19 horas-, será inaugurada el viernes 23 de septiembre a las 18.30. Además, la muestra, cuyos contenidos han sido elaborados por el Centre Delàs d'Estudis per la Pau y diseñados por Suc Estudi Creatiu, también se expondrá en el IES Doctor Simarro Lacabra del 3 al 6 de octubre, en el horario de apertura del centro educativo. Entre las actividades destacan la exposición sobre refugiados "El Fil de la Por" y un documental Por otro lado, el mismo viernes 23 de septiembre, a las 19 horas y en el mismo Convent de San Domènec, se proyectará el documental de investigación "Els Fils del Tauler" del Col·lectiu Mirades. Un documental que habla sobre las causas y consecuencias que generan los conflictos bélicos. Tras la proyección habrá un espacio para la reflexión que contará con la participación de Josep Gayà, director del documental; Claudia García Giraldo, refugiada colombiana; Fatma Sahar, refugiada saharaui; Tatiana Maksymenko, refugiada ucraniana, y del público asistente. "Els Fils del Tauler" ha sido premiado como mejor documental en la categoría de mediometraje del Festival Internacional de Cine de la No-Violencia Activa. Tanto para la inauguración de la exposición como para el visionado del documental la entrada es libre y gratuita. Además, alrededor de 300 alumnos de los diferentes centros educativos de secundaria de la ciudad (IES Josep de Ribera, IES Lluís Simarro La Cabra, CIPFP La Costera, CPFPA Francesc Bosch i Morata y Colegio Claret) en el marco del proyecto “València por la Pau”, se sensibilizarán alrededor de la cultura de paz y la no-violencia a través de diferentes talleres didácticos. Por un lado, el alumnado recibirá una dinámica impartida por el Centre Delàs d’Estudis per la Pau donde se explicarán, sobre la exposición “El Fil de la Por”, las situaciones de inestabilidad y violencia armada en todo el mundo y la responsabilidad de Europa en el éxodo masivo de personas refugiadas, así como los efectos negativos de las armas y de una cultura militar y de violencia. Por otro lado, los y las alumnas visualizarán el documental "Els Fils del Tauler", también con posterior foro para la reflexión. Por último, los días 18, 19 y 20 de octubre se realizará en Xàtiva, junto con la colaboración del CEFIRE, la jornada llamada "Ciudadanía por la paz. La cultura de paz como elemento transversal en la educación", con el objetivo de dar a conocer a personas docentes, así como a personal técnico y político de los ayuntamientos y mancomunidades miembros del Fons, diferentes recursos y experiencias para transversalizar la cultura de paz en la educación. Fons Valencià per la Solidaritat El Fons Valencià es la asociación de entidades locales de la Comunitat Valenciana que tiene como objetivos realizar y financiar proyectos de cooperación internacional y de educación para el desarrollo, con las aportaciones económicas que cada año hacen sus socios (ayuntamientos y mancomunidades de la Comunitat Valenciana). Actualmente, el Fons cuenta con 135 entidades locales valencianas socias (126 ayuntamientos y 9 mancomunidades) y concentra sus actuaciones de cooperación descentralizada en Ecuador, Bolivia y El Salvador, así como en países en situaciones de emergencia. Asimismo, realiza proyectos de sensibilización hacia un desarrollo humano, equitativo, justo y sostenible entre la población de las entidades locales socias del Fons, y a la ciudadanía valenciana en general. La relación entre los municipios del sur y el Fons viene dada por la participación municipalista y descentralizada en políticas de cooperación para el desarrollo social y económico, con la colaboración en proyectos nacidos de las necesidades concretas y locales, y solicitados por los mismos municipios o a través de contrapartes, como por ejemplo las ONGD. La participación en los proyectos de cooperación siempre tiene como objetivos, de todas las partes colaboradoras, el respeto hacia la cultura local y la absorción mutua de conocimientos y experiencias.