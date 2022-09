Un fin de semana para mostrar los atractivos de la Costera al universo 2.0

Muchos fueron los que no creyeron en la máxima lanzada por Bill Gates en los años 80: “Sino está en Internet, no existe”. Y, seguramente, ahora lo lamentan. El universo 2.0 lo ha cambiado todo y aquella frase tan compartida en los últimos 40 años podría trasladarse, sin problemas, a la esfera de las redes sociales. Las marcas y los destinos no cejan en su empeño de llegar al mayor público posible. Y en un mundo tan tecnológico como el actual, los perfiles de Facebook, Twitter o Instagram con mayor número de seguidores se han convertido en grandes escaparates.

Conscientes de ello, los responsables de Turisme La Costera organizaron durante el fin de semana del 17 al 18 de septiembre un “blog trip” con influencers especializados en todo tipo de destinos turísticos. Algunos vinieron solos, otros lo hicieron en familia. Javier Ramos, Verónica Martínez, Pau García o Patricia Rojas fueron algunos de ellos. Durante dos días, no perseveraron a la hora de compartir imágenes y vídeos durante las diferentes etapas del viaje. Las cifras describen el alcance potencial de su trabajo. Entre todos rondan los 670.000 seguidores en Facebook, 140.000 en Twitter y 386.000 en Instagram. Aunque, en parte, ellos le restan importancia a los números totales: “La gente que ve nuestras publicaciones es de nicho, está interesada en lo que mostramos. No son seguidores fake. Saben lo que buscan”, apuntaron algunos a Levante-EMV. También acudieron hasta la comarca dos revistas digitales. El objetivo de este tipo de iniciativas es fomentar el turismo a través de prescriptores. La Costera se suma a una moda ya seguida en otras comarcas, como la Hoya de Buñol. En este caso, los expertos conocieron diversos destinos de interior. Así, con salida y final desde Xàtiva, su periplo los llevó al Museo Etnológico ‘La Costera’ de la Font de la Figuera, el Poblado Ibero de La Bastida de les Alcusses, la bodega “El Celler de Roure” y el embalse del Bosquet en Moixent, el castillo y el casco histórico de Montesa y el paraje natural del Riu Nou, en l’Alcúdia de Crespins en la primera etapa. En todos los lugares contaron con la asistencia de guías especializados. Ángel Sánchez, por ejemplo, guió la cata en la bodega de Moixent: “Nosotros hacemos unas 320.000 botellas al año, no pretendemos producir vino a granel, apostamos por la calidad y por los precios competitivos. Siempre he pensado, y esto es algo muy personal, que cuando pagas más de 20 euros por una botella de buen vino todo lo que se cobra de más es márketing, es el envoltorio”. La segunda etapa tuvo al Museu de la Pilota del Genovés y el Castillo de Xàtiva como principales escenarios. En la capital de la Costera también conocieron la nevera ubicada en las inmediaciones de la fortaleza y los fondos pictóricos del Museu de Belles Arts. La visita obligada a la sala donde se encuentra el cuadro invertido de Felipe V fue uno de los momentos estelares de la jornada. Los influencers no dudaron a la hora de posar junto a la imagen del monarca de funesta reputación por sus actos respecto a Xàtiva. El guía turístico Carles Llopis desentrañó los entresijos de la inversión de la efigie del borbón, junto a los secretos del Castell. Sus relatos sobre la forma en la que se trataba a los prisioneros de alta cuna llamaron la atención del grupo de influencers. Gazpachos y arrós al forn Por último, durante el periplo por la comarca de la Costera, los creadores de contenido congregados también disfrutaron de la cultura local entre fogones. En la primera jornada degustaron los gazpachos típicos de Moixent en El Pitxó, una finca rústica emplazada en un entorno privilegiado. La segunda plaza en terreno gastrónomico fue el restaurante Casa la Abuela, considerada uno de los lugares de culto para degustar el arrós al forn de Xàtiva. Todos los participantes alabaron las viandas ofrecidas entre manteles. Consultados sobre la valoración final del viaje, explicaron que los “blog trips” organizados por entidades públicas como Turisme la Costera se han generalizado en los últimos tiempos en todo el territorio nacional, siendo similares en su desarrollo. Aunque, algunos no dudaron a la hora de lanzar alguna comparación velada: “En el Norte llevan más tiempo haciéndolos, el nivel es muy alto. Aunque nos ha sorprendido la Costera, la verdad. Tiene sitios poco conocidos que sí merecen una visita”.