Nada nuevo para el Olímpic

Nada nuevo bajo el sol. Anuj Gupta ha estado unos días en Xàtiva y no ha dejado, creo, cambio alguno: la vida sigue igual. Si le preguntas por el delantero responde que sí, pero septiembre sigue avanzando, y no ha llegado. Matiza que no se va a fiar de nadie y que él tomará la decisión (espero que se fíe de quien debe fiarse para estas cosas y no tome él unilateralmente la decisión). Si le preguntas sobre Rune dice que no habla con él y que si quiere el club debe llegar a un acuerdo económico. Si le planteas qué pasará en las próximas elecciones a Junta Directiva dice que no habrá que esperar a mayo o junio, que antes convocará asamblea porque lo de la Sociedad Anónima Deportiva está muy avanzado, (¿Una SAD para un equipo de Preferente?). Sí que dejó claro que se casa, además con una profesora de español, que aprenderá a hablarlo y que quiere pasar más tiempo en España. Resumiendo: nada nuevo.

¡Menos mal que nos queda el fútbol! Tres de tres, líderes, y partidazo a la vista contra l’Olleria, con un delantero deseado y necesario, Francesc Vidal, que ya se veía con la camiseta blanca y que por esa pelea de gallos entre Rune y Anuj, por no tenerlo claro, por la incertidumbre, decidió fichar por ese equipo. ¿Cuántos jugadores habrán pensando lo mismo? Ha dicho que si marca este domingo no celebrará el gol. Un poco de rabia da. Lo de Carles Vidal, lo del penalti, de mucho mérito, aunque puso de los nervios a más de uno. ¡Vamos bien! Por favor: ¡qué no les pongan palos en las ruedas!