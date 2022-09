El nuevo polígono de Albaida costará 28 millones y tendrá grandes parcelas

La falta de suelo industrial, la necesidad de dinamizar la economía local y los beneficios que podría comportar con ingresos para reducir la deuda municipal han motivado la reactivación del PAI del polígono industrial de Sandón en Albaida, un proyecto de urbanización de más de 600.000 metros cuadrados de superficie y estimado en unos 28 millones de euros. El gobierno local que preside Josep Albert considera que es el momento de reactivar un proyecto que ya fue puesto en marcha años atrás, con el gobierno del PP, pero que quedó paralizado por la crisis de 2008, y que ahora vislumbra posibilidades de prosperar atrayendo a grandes empresas que precisan de grandes superficies de suelo para abrir centros logísticos en el territorio y no depender de países asiáticos, tras los problemas de falta de material, suministros y stock evidenciados con la crisis sanitaria de la pandemia de la covid-19.

Por ello, el ayuntamiento ha abierto la fase de exposición pública para que los propietarios de terrenos ubicados en el área del Sandón analicen el proyecto y presenten las alegaciones que consideren oportunas. El consistorio prevé implicar a los propietarios en el desarrollo del polígono, ante la gran envergadura del proyecto, y ya ha mantenido reuniones con algunos de ellos para exponer las intenciones municipales. Prevén nuevas reuniones con propietarios y también con empresarios locales y de la comarca para exponer el proyecto. El alcalde, Josep Albert, ha manifestado que “queremos llevar adelante el polígono y materializarlo cuando se pueda. Comenzar el camino” de un proyecto que se prevé largo. Albert expone la necesidad de terreno industrial en la localidad, “la mayoría de áreas industriales de la ciudad está ocupadas, apenas queda suelo disponible y necesitamos terrenos para las empresas que quieran asentarse”. El alcalde afirma que “queremos atajar un problema endémico de Albaida, como es la falta de terreno industrial. Las empresas locales o de localidades próximas que vienen a interesarse por terrenos en Albaida, acaban marchándose a municipios como Ontinyent, Atzeneta, Aielo u otras localidades, por no disponer de parcelas aquí”. Señala, sobre ello, el reciente anuncio de Family Cash de ubicar su centro logístico en el polígono de Agullent, tal como avanzaba este diario, y apunta a iniciativas similares para Albaida.

Albert resalta la situación "estratégica" del área industrial, junto a la autovía central

El primer edil también pone de manifiesto la “situación estratégica” del polígono Sandón, en la autovía central (A7), que conecta las comarcas centrales con València y Alacant, y junto a la carretera a Gandia. Además, la nueva zona industrial que se proyecta se encuentra en un punto en el que confluyen cinco términos municipales, el de Agullent, Ontinyent, Aielo de Malferit y l’Olleria, además del de Albaida, junto a la carretera CV-641.

El proyecto de Sandón fue abordado en el último pleno municipal, del pasado julio, y fue aprobado con los votos a favor de Compromís, formación que ostenta la alcaldía, y la abstención del PSPV y PP, que consideran que no es el momento de poner en marcha el proyecto por la situación económica actual, una postura que “sorprendió” a Albert, que recuerda que “el PSPV de Bodí diseñó el proyecto en su día y el PP de Beneyto intentó llevarlo a cabo, pero no lo consiguió por la crisis del 2008”. Josep Albert alude a la inversión desplegada ya por el ayuntamiento, “el consistorio ha gastado ya más de 800.000 euros en el proyecto que de momento no han supuesto ningún retorno para el pueblo” y afirma que “es el momento de intentar avanzar en este proyecto, retomar el camino”. Albert también se muestra convencido de que es “un proyecto interesante para Albaida y la comarca, para atraer actividad económica”.