Moixent fumiga con insecticida biológico un parque ante las quejas contra el mosquito

Prevenir la expansión del mosquito tigre se ha convertido en uno de los asuntos prioritarios para muchos ayuntamientos, ante el aumento de la presencia del insecto, especialmente en los meses estivales y en zonas con acumulación de agua o zonas verdes. El Ayuntamiento de Moixent ha tenido que reforzar la actuación contra el mosquito tigre en el parque de la calle General Cirugeda, tras el aviso de los vecinos de una mayor presencia del insecto, un foco que estaba ocasionando problemas a los residentes junto a la zona verde, un parque que recorre una calle con casas adosadas, en la zona de expansión de la localidad.

El foco se encontraba en un imbornal de la red de agua pluvial, situado en el paseo, un parque muy concurrido, al que acuden familias con niños y muchos vecinos por la tranquilidad de la zona. El alcalde, Guillermo Jorques, explica que “cuando los técnicos acudieron al lugar señalado por los vecinos comprobaron la existencia del foco, lleno de mosquitos, que casi no se podían ni acercar los encargados de la empresa que realiza los tratamientos”. Por ello, el consistorio ha llevado a cabo una actuación concreta en esta zona, para eliminar el foco de mosquitos. El tratamiento, con insecticidas biológicos, que no suponen ningún riesgo para la salud, se ejecutó el pasado lunes por la empresa Ambiser, Serveis Integrals Ambientals, que se encarga de las fumigaciones que está realizando el consistorio en la campaña de lucha contra el mosquito tigre, que comenzó el pasado mes de mayo y se alargará hasta el próximo noviembre. Jorques explica que “los municipios que tenemos un río cerca tenemos que hacer estos tratamientos porque si no la presencia del mosquito tigre puede suponer un problema mayor, teniendo en cuenta que son también transmisores de enfermedades”. El alcalde señala que “cada quince días se realizan estas actuaciones y en esta ocasión, tras el aviso de los vecinos de la presencia de un foco de mosquitos, reforzamos la aplicación del tratamiento en este parque”. “Esperamos que haya sido efectivo y se haya solucionado, nos ha beneficiado que se hubieran producido lluvias días antes, para mejorar la efectividad del tratamiento”.

La campaña de lucha contra el mosquito tigre que realiza Moixent desde el inicio de la “temporada” de expansión del insecto se aplica en varios espacios y zonas proclives a la anidación del mosquito, como el cauce del río Cànyoles, especialmente en el tramo que atraviesa la localidad, así como en el Barranc del Bosquet. También se aplica el tratamiento en imbornales de la red de alcantarillado, espacios y zonas verdes con acumulación de agua, propicios para que pongan las larvas los mosquitos. Guillermo Jorques incide también en las recomendaciones a los vecinos que tienen jardines o plantas en macetas, para que eviten la creación de balsas de agua, que pueda atraer a estos molestos insectos. El alcalde de Moixent recalca que la lucha contra el mosquito tigre es un asunto al que están dedicando esfuerzos desde el ayuntamiento, con actuaciones municipales y financiadas por la Diputació de València, para prevenir su expansión. La campaña con fumigaciones y tratamientos con insecticidas biológicos se realiza por todo el casco urbano y se llevan a cabo actuaciones específicas e intensivas en zonas donde se advierten focos, como el detectado por los vecinos de la calle General Cirugeda.