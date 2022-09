El Olímpic afronta un complicado partido ante un equipo también de la parte alta

El Olímpic vuelve a jugar en la Murta (este domingo a las 17 horas) y en esta ocasión defenderá su condición de colíder compartida con el Ontinyent 1931. Se enfrentará a la Font d’en Carròs con el arbitraje de Jorge Leal Gandia. El rival ha sumado únicamente un victoria menos que el Olímpic, hasta ahora, por lo que supone una motivación jugar en la Murta, lo que augura de nuevo un partido complicado. "En esta liga no hay ningún partido fácil", ha afirmado el técnico Xavi Candel, quien reconoce que “somos como el Real Madrid de la categoría, todos los que vengan aquí van a querer hacer el partido de su vida y ganarnos en casa, todos vienen muy motivados”. La Font d'en Carròs es quinto en la clasificación, con 6 puntos, cuatro menos que el conjunto de Xàtiva, segundo con 10 puntos.

No hay jugadores sancionados, aunque hay un par con molestias pero, a priori, no están descartados. Va a depender de su evolución el que puedan entrar o no en la convocatoria. Se ha recuperado totalmente Matías Aquino y será titular, según ha adelantado el entrenador, Xavi Candel, “es nuestro delantero centro”.

Candel no descarta cambios respecto al último once. No puede contar con Pallarés, pese a tener la ficha tramitada, ya que el responsable de Sudeva, Gurú, ha afirmado que el jugador está a disposición del técnico, pero el mismo entrenador ha afirmado en la previa que no puede contar con él, “sin comentarios, está en manos de la Directiva y ellos decidirán”. El jugador sigue entrenando con el grupo pero el club, además de no permitirle jugar, tampoco está cumpliendo con sus obligaciones salariales. Mientras tanto, se ha incumplido el anuncio hecho de cerrar este mes de septiembre con los fichajes esperados, “pero estamos en ellos. Queremos que el que venga aporte experiencia al vestuario pues somos un equipo joven”. Cierto es que esta semana ha entrenado con el grupo un jugador brasileño.

La semana se inició con una sesión especial: la plantilla vició un "Escape Room”. Candel ha explicado que “necesitamos crear vínculos. Sólo dos jugadores repiten del año pasado, necesitamos potenciar esos trabajos de colaboración y cooperación, tenemos un vestuario sano, pero no se conocen, tenemos que trabajar esas relaciones”.

El técnico ha vuelto a destacar el apoyo que está recibiendo de los aficionados en la Murta y su comportamiento. A principios de semana el club informó de que son cerca de 180 los socios con lo que se cuenta.