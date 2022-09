"Prefiero el tren al coche, pero no volveré a comprar un billete en la estación de Xàtiva"

Ángel Zamorano es profesor de Formación Profesional (FP), tiene 58 años de edad y reside en Xàtiva. Usuario ocasional del tren, tiene claro que no volverá a adquirir un billete para viajar en este medio de transporte colectivo en la estación de la capital de la Costera, tras sufrir un incidente de discriminación lingüística con dos taquilleras. La Plataforma per la Llengua hizo ayer público el episodio registrado el pasado 14 de agosto y Levante-EMV se puso en contacto con el usuario afectado para que narrara de primera lo ocurrido hace un mes.

Enric planificó con su hermano y un primo una salida en tren desde Xàtiva con las bicis para llegar hasta Ontinyent y volver a lomos del vehículo de dos ruedas por rutas de montaña por el Benicadell. Tuvo que cambiar de plan. «No soy un usuario diario del tren, pero sí lo gasto de tanto en tanto. Fui ese día a sacar unos billetes para entre semana, ya que por internet no puedes tramitar la autorización para las bicis. Sin embargo, al hablar en valenciano las taquilleras no quisieron venderme el billete. No pude sacarlo».

«Lo curioso es que antes había contactado con atención al cliente y sí me atendieron en valenciano. Si pulsas la opción de este lengua salta un contestador y te llaman después. Creo que en castellano es directo», expuso el usuario afectado.

«Las taquilleras se alteraron al ver que les hablaba en valenciano solamente, es mi derecho. Llamé a atención del cliente y me dijeron que pusiera una reclamación, lo que hice enseguida. Lo curioso es que mientras rellenaba el formulario mucha gente pedía sus billetes en valenciano, ya que en Xàtiva su uso es mayoritario. Cuando les exigían cambiar al castellano lo hacían sin decir nada», continuó. Según su testimonio las trabajadoras de la firma pública le llegaron a espetar frases como «estamos en España, me tienes que hablar en español».

Contestación

Enric Zamorano también expuso que la misma Renfe ha contestado a su reclamación: «Dedican párrafos a explicar sus políticas, a decir que es un empresa de ámbito estatal».

«Lo que está claro es que para volver a discutir no vuelvo a la estación de Xàtiva. Si tengo que comprar un billete será por internet o en otra localidad. Al final, la solución fue que yo y mis compañeros hicimos una ruta en bicicleta por Xàtiva», prosiguió el afectado. Zamorano comentó que nunca había sufrido un caso de discriminación lingüística de este tipo: «Fue un poco desagradable. La chica que vendía los billetes nos exigía a todos que habláramos en castellano y luego tenía una compañera detrás que no sé lo que hacía y también se alteró».