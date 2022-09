Temporada atractiva e ilusionante

Me ratifico en aquello que he escrito ya: me está resultando atractiva e ilusionante la temporada. Tal vez tenga que ver con los resultados conseguidos hasta ahora pues, evidentemente, estás más motivado si ganas, si vas arriba, si eres perseguido y no perseguidor. Tal vez tenga que ver que juegues contra equipos «de la contornà»; tal vez tenga que ver el precio más económico de los pases, tal vez el que la Murta haya recuperado, por una cosa u otra, espectadores. Quiero pensar que también tiene mucho que ver la forma de jugar, de «pelear» cada partido, la juventud de algunos y la «calidad» que ponen los más mayores. Me ratifico: ¡tengo ganas de bajar este domingo a la Murta!

Y me ratifico también: el problema de Sudeva es el dinero. Esa «falta» de dinero o cómo gestionarlo nos ha llevado al fracaso deportivo por el reiterado incumplimiento del pago a los jugadores; a tal vez «ahuyentar» a posibles incorporaciones o, ahora, a que no se cuente con un delegado específico. Los que trabajan en la gestión diaria, trabajan mucho y de manera desinteresada (los buenos), y no se les puede exigir más, pero, si fueran más, a lo mejor, se cuidarían detalles que dan prestigio a un club, prestigio que el club ha tenido y que se ha ido perdiendo. Estamos a tiempo de recuperar terreno o «detalles» perdidos. No se puede ayudar a aquellos que no quieren que se les ayude, ¡una pena! El Olímpic no se puede permitir otra temporada perdida.