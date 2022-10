El Atzeneta cede sus primeros puntos como local, ante el Patacona

El Regit vivió el pasado sábado su segundo partido oficial de liga esta temporada, con el encuentro entre el Atzeneta y el Patacona, que se saldó con empate 1-1. El Atzeneta llevó el peso del partido ante un Patacona CF con las ideas muy claras en su planteamiento defensivo. No fue hasta la segunda parte cuando se adelantaron los de Berna Ballester y pocos minutos después los visitantes volvían a empatar. Los locales buscaron intensamente la victoria, pero los de Carlos Ortí dieron por bueno el punto.

Desde el inicio del partido se vieron claras las intenciones de ambos conjuntos. Los locales dominaban el balón y los primeros acercamientos al área rival llegaron por las bandas de Víctor Olmedo y Abel. A los 20 minutos de encuentro, Serpeta lo intentó con un disparo desde la frontal que atrapó el portero sin problemas. Llegada la media hora el Patacona disfrutó de su primer acercamiento peligroso, pero la jugada estaba invalidada por posición antirreglamentaria. El Atzeneta seguía creando peligro y la más clara llegó con un testarazo del capitán, Nacho Porcar, que no vio portería por muy poco. Con el empate a 0 se llegó al final de los primeros 45 minutos.

Tras pasar por los vestuarios, el conjunto taronja no cesó en su intención de sumar los tres puntos y Manu Palma en el minuto 55 aprovechó un desafortunado intento de despeje del defensa rival para llevarse el esférico y batir al guardameta con mucha clase. Poco duró la alegría para la parroquia local. Tan solo cinco minutos después, el colegiado señaló una pena máxima favorable al Patacona por manos de Samper. El veterano jugador Gerardo Reyes no falló desde los 11 metros. Los de Cralos Ortí daban por bueno el punto y se defendían con todo. Ekedi anotó para el Atzeneta pero fue anulado por un fuera de juego muy justo. Fidel disfrutó de la última oportunidad, pero sin fortuna.

Con el punto sumado, ante un recién ascendido como el Patacona, los de la Vall d'Albaida cuentan con 7 puntos que les mantiene en la tercera posición. El próximo fin de semana, el Atzeneta visitará el Guillermo Olagüe, para enfrenarse a otro debutante en la categoría como es el CF Gandia.