El Ontinyent 1931 vence por la mínima al Promeses Sueca y el Benigànim suma un nuevo empate en casa

El Ontinyent 1931 CF es líder en solitario del grupo III de la Preferente, con 13 puntos, después de imponerse por la mínima (0-1) en el campo del Promeses Sueca. El partido no se decidió hasta los últimos minutos de partido, cuando en el 86 Casti anotó el único tanto del encuentro, para los de Roberto Bas. El encuentro estuvo muy igualado, aunque en el tramo final el Ontinyent 1931 apretó más y buscó la victoria, que finalmente consiguió.

Por su parte, el Benigànim cosechó un nuevo empate (1-1) ante el CD Dénia. Los de la Vall d’Albaida golpearon primero, pero los visitantes igualaron el encuentro justo antes de llegar al descanso. El Denia jugó 30 minutos de la segunda parte en inferioridad numérica, pero el electrónico ya no se movió en el municipal de Benigànim.

El Dénia salió con mucha energía en busca de la portería rival y disfrutó de varias llegadas claras, aprovechando el balón parado y los balones colgados al área. El técnico del Benigànim, José Luis Vidal, efectuó algunos cambios tácticos y su equipo empezó a encontrarse más cómodo. En el minuto 21, Didac filtró un buen pase para su compañero Dylan que recibió, regateó a dos rivales para golpear desde la frontal del área un balón que se estrelló en el palo para acabar dentro de la portería y de esta forma poner a los suyos por delante en el marcador. En la última jugada del primer tiempo, el Denia ejecutó un saque de esquina y en la segunda jugada de esta acción, con un pase de la muerte, Fede puso el empate y el colegiado indicó el camino a los vestuarios.

En el primer cuarto de hora de la segunda parte reinó la igualdad entre ambos conjuntos y ninguno de los dos fue capaz de crear peligro. En el minuto 67 los de la Marina Alta se quedaron con un hombre menos tras la expulsión de su central, Elías Martínez. Ante esta situación, el CD Denia adoptó un juego muy defensivo y el Benigànim dispuso de dos ocasiones muy claras para adelantarse en el marcador, pero sin obtener la recompensa del gol. Con el 1-1 se llegó a la conclusión del partido.

Un partido en que en líneas generales reinó la igualdad. El SIA Benigànim no pudo aprovechar la superioridad durante gran parte del segundo acto ante un rival complicado. “El empate no fue injusto, pero tal y como se desarrolló el partido fue una lástima no poder aprovechar las últimas ocasiones para ganar” indicó el técnico del conjunto ganxut.

El CDSB Ontinyent también empató 1-1, ante el Sueca, en el partido en el que Esteban Gil adelantó a los visitantes, en la segunda parte, y Cambreta igualó para los ontinyentins en los últimos instantes. Los de la Vall d’Albaida, siguen colistas del grupo.

L’Olleria venció 2-0 al Jávea con goles de Luis, en la primera parte, y Nicolás, en la segunda, y escala hasta el segundo puesto de la tabla. El Canals perdió 2-0 en el feudo del Castellonense.