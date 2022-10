La Font, Fontanars, Moixent y Benigànim podrán ejecutar hasta abril las obras de la Dana 2019

La Font de la Figuera, Moixent, Benigànim y Fontanars dels Alforins dispondrán de una prórroga de seis meses, hasta abril de 2023, para ejecutar las obras de reparación de los daños causados por la Dana de septiembre de 2019. Así lo aprobó el pleno del Consell el pasado viernes, tras solicitarlo estos cuatro consistorios, junto a los de Orihuela, Tous y Villena. El plazo para concluir estas actuaciones subvencionadas por la Generalitat Valenciana finalizaba el próximo 8 de octubre, pero la administración autonómica ha aceptado la solicitud de los ayuntamientos y amplía el plazo de 12 a 18 meses para que los municipios realicen los trabajos.

La medida ha sido acogida con alegría por los ayuntamientos solicitantes. El alcalde de la Font de la Figuera, Vicent Muñoz, muestra su satisfacción por la prórroga y expone las dificultades de los municipios pequeños para cumplir los plazos administrativos de la tramitación de las subvenciones y las obras. “Los municipios pequeños no podemos funcionar a la velocidad de los grandes. No es normal que ante unos daños tan graves como los que ocasionó la Dana y con la documentación tan meticulosa que exigen, concedan tan poco tiempo. Hay muy poca flexibilidad en los plazos frente al corsé tan estricto que nos imponen. Los ayuntamientos pequeños tenemos muchas dificultades en la parte administrativa, de contratación. Además, en la Font hemos estado sin secretario”. El consistorio de la Font acaba de contratar las obras para la reparación de 15 caminos rurales, entre los que se encuentran el de la bifurcación del Camí Pilonet, tramo hacia la vía; el Camí Romana, Los Collaos, Casa Molina, así como la zona recreativa de la Balseta Pijirri, entre otros. El ayuntamiento ha recibido una ayuda de 880.000 euros, que suponen la mitad del importe solicitado por la administración local. Muñoz explica que, una vez adjudicadas, tendrán un plazo de ejecución de unos dos meses.

En Moixent y Benigànim el temporal de septiembre de 2019 también provocó numerosos daños, especialmente en caminos rurales. En la localidad de la Costera, además, la Dana también afectó a muros de contención sobre el río Cànyoles a su paso por la localidad, que precisaron de una reconstrucción.

En Fontanars dels Alforins finalmente no será necesario recurrir a esta prórroga, que solicitaron en septiembre por “precaución. Ante el temor de que hubiera algún contratiempo y no pudiésemos llegar a tiempo”, indica el alcalde, Julio Biosca. El primer edil aludía a los problemas de suministro de las empresas y a las dificultades de los consistorios para cumplir la parte administrativa. “El procedimiento administrativo no es ágil y para los consistorios pequeños es más complicado. Con las subvenciones públicas no te la puedes jugar, no puedes saltarte los plazos, por eso, siendo cautos, pedimos la prórroga”. Pero finalmente las obras han sido ejecutadas y estarán finalizadas en el plazo requerido inicialmente, el 8 de octubre. “Las empresas han actuado rápidamente y los técnicos también cumplimentarán la documentación para llegar en tiempo y forma”, afirma Biosca. Fontanars dels Alforins ha actuado en el sistema de desagüe de la zona principal de evacuación de agua de la localidad y la reparación de un muro que cayó arrastrado por el temporal. Un muro que servía de contención ante las aguas que llegan al núcleo urbano desde la montaña. También se han reparado dos caminos rurales, el del Ponsalet, donde se ha actuado en un tramo de unos 2,5 kilómetros, y que concentró los mayores daños del temporal; y en el camino el Pla.