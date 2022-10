Vecinos del casco antiguo alertan del alto nivel de plomo en el agua

La plataforma de vecinos «Casc Antic digne i viu» ha vuelto a alertar sobre el alto nivel de plomo que registra el caudal de la red pública en Xàtiva.

Así, apuntan que «ante la respuesta dada por el Gobierno municipal a las analíticas presentadas en el pleno de agosto, en el que el alcalde no rectificó las declaraciones públicas realizado por el regidor Ignacio Reig en relación a la no existencia de plomo y amianto en el agua potable de la ciudad, hemos querido continuar con este procedimiento de analíticas para demostrar, de manera científica y fehaciente, no solo la presencia de estas sustancias tóxicas, sino su aumento de concentración , en la medida que el agua del acuífero de Bellús transcurre por las conducciones de amianto y plomo».

Así, exponen que han encargado a Laboratorios Tecnológicos de Levante unas analíticas de las fuentes, desde la Plaza de Sant Pere hasta la Plaza de Sant Jaume, en una trayectoria lineal.

«Los resultados vienen a avalar completamente nuestra hipótesis: progresivamente el agua va acumulando más concentraciones de plomo en la medida que va recorriendo más conducciones», comentan. «Los resultados del final del recorrido, sorprenden. En la Plaça de l’Om la concentración de plomo es de: 18 microgramos por litro, duplicando la concentración máxima permitida por Salud Pública. Hemos registrado ya esta información en la Consellería de Sanidad», apostillan.