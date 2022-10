La Policía alerta del auge de los nuevos delitos cibernéticos

La Policía Nacional celebró ayer en Xàtiva sus tradicionales actos en honor de los Santos Ángeles Custodios. La primera de la citas fue una misa de fraternidad en Iglesia Sant Francesc de Xàtiva, antesala del tradicional acto institucional que tuvo lugar en la Casa de la Cultura.

El acto finalizó con el tradicional discurso pronunciado por José Antonio Martínez, inspector jefe de la Policía Nacional en la comisaría de Xàtiva. Martínez agradeció la asistencia de representantes del ayuntamiento, Policía Local, Guardia Civil y el parque de bomberos, además de reconocer el trabajo de todos los agentes que forman parte del cuerpo nacional en Xàtiva.

Martínez protagonizó el que seguramente será uno de sus últimos actos oficiales como máximo representantes de la Policía Nacional en la capital de la Costera, ya que se jubila en unos meses. No dudó a la hora de confeccionar una amplia radiografía de la criminalidad en el municipio: «Siempre he sido poco dado a dar cifras sobre la delincuencia, pero ahora voy a hacerlo. Normalmente se compara de un año a otro, pero con los dos últimos años de marcados por pandemia no sería una lectura equitativa».

Así, el mando policial comparó las estadísticas entre los años 2009 y 2019 para estudiar la evolución durante una década: «Con un periodo más largo se puede apreciar más claramente la evolución». Detalló que en diez años las infracciones denunciadas en la comisaría de Xàtiva se redujeron casi un tercio (un 32% menos), pasando de las 1.516 de 2009 a las 1.020 de hace tres años.

Entre 2009 y 2019 las infracciones denunciadas en la comisaría de Xàtiva bajaron un 32 %

También destacó la drástica reducción en algunos delitos, como los robos con fuerza en establecimiento (de 70 a 24 en 10 años), los robos con violencia (37 a 12) o las sustracciones de vehículos (de 32 a 10). «Otros delitos, como los robos con fuerza en viviendas, aumentaron de 22 a 53 por las circunstancias derivadas del contexto nacional».

A su vez, Martínez también alertó sobre los cambios en los usos delictivos, poniendo especial énfasis en episodios relacionados con la ciberdelincuencia como las estafas relacionadas con el uso fraudulento de tarjetas de crédito ajenas: «Se detectan cambios en tipos delictivos, nos encontramos con delitos que no existían y hoy crecen. Un ejemplo claro son estafas con números de tarjeta de crédito. Las primeras denuncias que tramitamos en Xàtiva datan de 2011, con 14 hechos. En 2019 se registraron 59 episodios y el número está aumentado de modo considerable. Hay un enorme crecimiento de operaciones comerciales con tarjeta de crédito y, a veces, hacemos cosas sin pensar en las consecuencias».

Violencia de género

Por otra parte, Martínez también quiso hacer un inciso en la lacra social de la violencia de generó y en el ámbito familiar: «Se pasó de 43 a 65 denuncias en diez años. Aumentan las denuncias porque se le está dando visibilidad a situaciones de conflicto familiar que están ahí. Hay que continuar con los planes para que sigan denunciando estos hechos, es la mejor manera de buscar soluciones para luchar contra esta problemática tan grave. Debemos prestar el mejor servicio posible».