Es una historia muy cruel, muy difícil de digerir para todas las personas que cuentan con un mínimo de sensibilidad y de respeto hacia los animales. Una camada de ocho cachorros de podenco fueron abandonados y maltratados junto a las instalaciones de la protectora Spax de Xàtiva el pasado miércoles.

Dos jóvenes que andaban por las inmediaciones del lugar escucharon los lamentos y lloros de las crías que aún sobrevivían y se acercaron hasta el lugar en el que se encontraban. Al principio, creyeron que se trataba de maullidos procedentes de un grupo de gatos, pero cuando se cercioraron de lo que estaba ocurriendo no dudaron a la hora de buscar la ayuda de los voluntarios para intentar salvar a los animales. Uno de los integrantes de la entidad logró acceder al lugar en el que se encontraban los cachorros, amontonados y abandonados en una bolsa. Muchos tenían el cuello atrapado por las fibras que salían del saco y también tenían secuelas por haber sido brutalmente golpeados.

De los ocho ejemplares hallados, solamente dos han sobrevivido. Actualmente se encuentran en casa de acogida bajo la tutela de la Spax.

Maria Carmen Jachán, presidenta de Spax, ha atendido a Levante-EMV y explicado que los cachorros "estaban en un camino secundario, abandonados en una especie de malla que al parecer quedó enganchada en el poste contra el que había sido golpeada. Menos mal que pasaron las chicas, sino no habría sobrevivido ninguno". De hecho, las mismas jóvenes han vuelto a pasar hoy por la zona, encontrando a otro ejemplar, que no ha logrado superar superar sus problemas físicos, ya que sufría hipotermia.

"Es una situación muy dura. No recuerdo nada parecido. Dicen que antiguamente sí se hacían estas cosas. A los cachorros que no querían los ahogaban o hacían algo como esto, pero hablamos de maltrato animal con mayúsculas. Nos hubiera costado, pero si la persona que lo ha hecho se hubiera acercado al refugio habríamos intentado encontrar casas de acogida para todos. Lo que ha pasado es sobrecogedor. No es el primer rescate de este tipo, nos hemos encontrado camadas en la basura, pero no así. Es un episodio muy duro", apunta.

Una veterinaria ha verificado el estado de salud de los dos supervivientes, que han pasado la noche en casa de una voluntaria: "Se encuentran bien, aunque la veterinaria siempre nos dice que seamos prudentes en estos casos. Está claro que tienen posibilidades, aunque debemos esperar".

La protectora compartió lo ocurrido a través de sus canales oficiales en redes sociales. "No podemos empezar peor la mañana, estamos totalmente abatidos. Algún desalmado ha lanzado estos cachorritos recién nacidos (tienen el cordón tierno todavía). El resultado de tan gran golpe ha sido cuatro cachorros muertos y tres vivos. Ahora necesitamos nodriza urgente para los supervivientes de tan cruel acto, ellos necesitan salir adelante", rezaba el post compartido en Instagram. Horas después, una de las crías no sobrevivió.

Ayuda desinteresada

La publicación de la historia en redes sociales causó que muchas personas se interesaran por lo ocurrido. Desde Spax comentan que "debemos agradecer el interés y la ayuda prestada. Sin colaboraciones de este tipo, todo es más difícil".

"Pedimos a la gente que no quiere tener camadas que esterilice a sus perros y si las tiene que venga al refugio antes de hacer cosas como esta. Lo que ha pasado es muy cruel. Son perros de caza, son podencos y lo que todo el mundo es lo más aberrante que nos podemos encontrar. Les han quitado la vida así porque sí", apostillan desde la protectora Spax.