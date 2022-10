Familiares recuperan los restos de seis víctimas del franquismo 83 años después

Los actos de reparación, dignidad y memoria democrática siguen adelante en el territorio valenciano y los últimos en beneficiarse de ello han sido los familiares de seis víctimas del Franquismo, originarias de la Font de la Figuera, Bocairent y Ontinyent, que estaban enterradas en la fosa 94 del cementerio de Paterna, y que han podido recuperar los restos de sus parientes. También han sido identificados tres represaliados originarios de Ayora.

En esta tumba se han podido recuperar los restos de 36 víctimas de las 39 que se intentaba localizar, en unos trabajos de exhumación que comenzaron en 2018 y cuyas tareas de identificación se han realizado en varias fases. En esta última, entre los cuerpos recuperados se encuentran los de Hermenegildo Penadés Sanchis y José Sanz Esteve, ambos vecinos de la Font de la Figuera; Vicente Boscà Insa, de Bocairent; y Rafael Aliaga Martí, Vicente Mollà Galiana y Bautista Penadés Calabuig, los tres de Ontinyent. Junto a ellos, también se han identificado los restos de Juan y Miguel Pérez Gavidia y José Manuel Murcia Martínez, vecinos de Ayora. En una fase anterior de identificación ya se logró recuperar los restos de otros dos represaliados, uno de la Font de la Figuera y otro de Ontinyent.

El acto de entrega de los restos de los nueve fusilados identificados tuvo lugar el pasado sábado en el cementerio de Paterna, en un emotivo acto al que asistieron familiares de los represaliados. Tambien asistieron la presidente de la Asociación de Víctimas del Franquismo de la Fosa Común 94 de Paterna, Carolina Martínez, que también pudo recoger los restos de un familiar suyo; así como la consellera de Qualitat Democràtica, Rosa Pérez Garijo; el diputado de Cultura de la Diputació de València, Xavier Rius; y representantes de ArqueoAntro, la entidad encargada de los trabajos de exhumación de la fosa.

Entre los familiares presentes se encontraban Fernando y Rosa Penadés Francés, de la Font, que recuperaron los restos de su padre, Hermenegildo. Desde el Ayuntamiento de la Font de la Figuera han destacado que en el acto del pasado sábado “se hizo justicia con Fernando y Rosita”, y con ello “se cierra una de las heridas de la historia más triste de la Font de la Figuera. Memoria, dignidad, reparación y justicia”.

Han sido 83 años de silencio, pero no de olvido. Sabíamos que íbamos a ganar esta lucha"

En el acto, la presidenta de la asociación de víctimas puso de manifiesto el homenaje a las 2.238 personas fusiladas en el paredón de Paterna por el régimen franquista, y “en especial por las 39 fusiladas y tiradas en la fosa 94, por defender los valores democráticos”. Carolina Martínez afirmó que “nos ha costado recuperar a nuestros familiares 83 años de soledad, silencio, tristeza y rabia, pero no de olvido, porque no hemos perdido nunca la esperanza. Sabíamos que íbamos a ganar esta lucha”, manifestó la presidenta, quien también recalcó que con la recuperación de estos cuerpos y de otros logrados en los últimos años, “estamos cambiando la historia. Llevarnos a nuestros familiares es una forma de vencer al fascismo y que se sepa la verdad”. En el acto también intervinieron familiares de otras víctimas, que declararon que “teníamos una herida abierta que hoy podremos comenzar a cerrar” y que calificaron ese día como “día de la dignidad”, por la recuperación de los cuerpos, y también de la historia y la memoria de sus familiares. La consellera Rosa Pérez Garijo, por su parte, afirmó que el Gobierno valenciano “continuaremos destinando los recursos necesarios a esta tarea dolorosa, pero imprescindible”, una labor que pretende “hacer posible que las familias, que tanto habéis luchado, podáis enterrar a vuestros familiares con la dignidad que merecen”. La consellera también reiteró su compromiso para “conseguir un territorio libre de fosas, donde la impunidad no vuelva a imponerse sobre la dignidad, la decencia y la verdad”.

Los trabajos de exhumación de la fosa 94 del cementerio de Paterna comenzaron en junio de 2018, a cargo de ArqueoAntro. En estos años se han podido recuperar los restos de 36 víctimas de las 39 que se intentaba localizar, la mayoría de ellos procedentes de comarcas del interior de la provincia de València, muchos de ellos de la Costera y la Vall d’Albaida. De las 39 víctimas, 17 eran de la Font de la Figuera; 10 de Ontinyent y 2 de Bocairent. Los otros 10 eran de Ayora. Las víctimas fueron fusiladas los días 6, 8 y 9 de noviembre de 1939, cuando la Guerra Civil ya había concluido, aunque la represión posterior fue también muy dura.