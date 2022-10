La dislexia ya afecta a un mínimo de dos niños en las aulas valencianas

Es un trastorno neurológico, que dificulta el aprendizaje de la lectura en los más pequeños. Famosos como Albert Einstein o Andy Warhol —por citar dos de los nombres conocidos más célebres— reconocieron padecerlo. Y según los datos aportados por los expertos afecta al 10 % de los jóvenes que acuden a las escuelas. Hoy se celebra el Día Internacional de la Dislexia y la asociación «Trenca-dis» —comprometida con las Dea (Dificultades Específicas de Aprendizaje)— ha elegido Xàtiva para celebrar una serie de actos que permiten visibilizar esta condición, para la que piden herramientas de detección.

Concha Barceló, presidenta de la asociación, atendió ayer a Levante-EMV y explicó el porqué de la elección de la capital de la Costera como sede del evento: «La secretaria de la entidad vive en la ciudad y el ayuntamiento siempre ha estado muy concienciado, siempre se han involucrado mucho. Hace tiempo que hablamos sobre realizar un acto en Xàtiva».

La portavoz destacó que la dislexia afecta a un número importante de niños en las aulas valencianas: «Afecta al 10 % de los escolares, lo que equivale a un mínimo de dos niños por aula, es un porcentaje muy alto». «Queremos dejar claro que la dislexia no es una enfermedad, sino un trastorno con el que naces. Dificulta algunos aprendizajes en niños que normalmente son muy listos», prosiguió Barceló. A su vez, comentó que en cierta manera es una condición invisible: «Si un profesor o los propios familiares no conocen los indicadores que dejan entrever que el niño puede padecer dislexia se puede llegar a pensar en que es vago y no se esfuerza. Y no es así. Hay mucho alumnado que la sufre y no está tratado».

Por ello, desde «Trenca-dis» apuntaron que la formación es clave y comentaron que en cada etapa hay unos indicadores claro.«Es una condición neurológica y no se visibiliza claramente hasta que el niño se enfrente a la lectura. Son muy inteligente, pero no aprenden como sería esperado cuando se les han dado las mismas oportunidades que el resto. No aprenden las letras, no las asocian con sus grafías y sonido».

Tener dificultades para aprender los días de la semana, las tablas de multiplicar o nombrar objetos normales también suelen ser pistas de la posibilidad de que el niño sufra dislexia.

Y en Primaria, los problemas se acrecienta: «La lectura es muy lenta y poco fluida y con poco ritmo, que no se paran en los puntos. Y en Secundaria se traduce en muchos errores y faltas de ortografía, en la expresión escrita».

«Queremos dejar claro que la dislexia no es una enfermedad, sino un transtorno con el que naces»

Audiolibros, exámenes orales

Ante estas situaciones, desde la entidad social explicaron la necesidad de implementar herramientas que ayuden a los alumnos que sufren este trastorno. «Se les pueden ofrecer audiolibros o conversores de texto a través de la voz, que son herramientas que les facilitan el aprendizaje. A su vez, si se atascan en los exámenes escritos y no pueden demostrar todo lo que saben se les debería dar la oportunidad de hacer pruebas orales.

Por otra parte, Xàtiva se volcará en la visualización de la dislexia. El Portal del Lleó será iluminado de color turquesa, color que representa a este colectivo por transmitir paz, calma y tranquilidad que tanto necesitan las personas con este trastorno. A su vez, «Trenca-dis» organizará una charla de sensibilización a partir de las 12 del mediodía en la Casa de la Joventut y un vino de honor para las personas asistentes.

A continuación , en el mismo lugar se inaugurará la exposición fotográfica del libro de Jonathan Sendra «Dislexia. El valor de lo distinto» que estará hasta el próximo 21 de octubre. Un completo programa con un fin formativo.