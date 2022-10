Montaverner ha preparat un ampli programa d’actes per commemorar el 9 d’Octubre. Aquest diumenge, dia de la festivitat, tindrà lloc una cercavila, a partir de les deu del matí, des de de la Plaça de la Conquesta fins al Parc 9 d’Octubre, lloc que concentrarà els principals actes: una ofrena de llorer al monument de Jaume I i l’actuació del Grup de Danses de la localitat. També tindrà lloc una fireta -inaugurada divendres dia 7- amb tallers, activitats i la participació de comerços i associacions del poble. La fira obrirà des de les 11 fins a les 14 hores, pel matí; i per la vesprada, de 17 fins a les onze de la nit.

La programació festiva s’exten des dels dies previs a la festivitat (el dia 7 ja s'han celebrat activitats) fins al 12 d’octubre. Este dissabte hi haurà tallers d’artesans del cuir al carrer Germanies, de 18 a 22 hores; i actuará el grup Sin Rastro, a les 19 hores.

El dilluns 11, Montaverner celebrarà un sopar de germanor al carrer Germanies, on l’ajuntament posarà taules, cadires i picadeta. El sopar estarà amenitzat pel grup Ma non troppo. La programació es tancarà el 12 d’octubre, festivitat del Dia de la Hispanitat, amb una cercavila a càrrec de la colla La Morralla, que començarà a les 10 hores. De 10 a 14 hi haurà inflables per als xiquets, a l'avinguda Generalitat Valenciana, i a les 12 missa campanya en honor a la Verge del Pilar.