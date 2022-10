El 9 d’Octubre arriba carregat d’activitats a Castelló de Rugat. La localitat de la Vall d’Albaida començarà el dia dels valencians, demà diumenge, amb una cercavila de la Unió Musical Benicadell, que s’iniciarà des de l’auditori municipal a les 11 hores del matí. Mitja hora després obrirà la Fira clàssica d’habilitats per als més menuts i menudes, que omplirà la Plaça 9 d’Octubre de tallers, jocs i activitats per a que xiquets i xiquetes gaudixquen de la jornada festiva amb els jocs més tradicionals.

Una nova cercavila, en aquest cas de Gegats i Cabuts acompanyats per la Colla de Dolçaines i Perscussió la Vall Blanca recorrerà els carrers del poble a partir de les dotze del migdia. Aquesta cercavila començarà des de l’ajuntament i passarà pels principales carrers del municipi, per celebrar el 9 d’Octubre amb música i tradició.

La jornada festiva conclourà per la vesprada, amb una representació teatral, “La màquina del temps i Jaume I”, dirigida al públic infantil. L’acte teatral es celebrarà a les 17:30 a la Plaça de la Constitució. Des de l’ajuntament presidit per Antonio Esquinas s’ha animat a tota la població a eixir al carrer, participar i gaudir dels actes programats per celebrar el dia dels valencians i les valencianes.

La celebració d’aquests actes, com la majoria a la resta de municipis de la Comunitat Valenciana, quedaran supeditats a les condicions meteorològiques de la jornada, amb un cap de setmana on la pluja pot fer acte de presència a diverses localitats.

A més de la celebració del dia 9 d’Octubre, Castelló de Rugat viurà un cap de setmana festiu i valencià. A més de l’acte central i oficial de la festivitat, la vespra també hi haurà activitats per als veïns i veïnes del poble. Un dels més destacats serà un concert recital que forma part dels actes del centenari de Joan Fuster, un espectacle recomanat en l’Any Fuster, que es celebra aquest 2022 a la Comunitat Valenciana, amb motiu del cent aniversari del naixement de l’escriptor de Sueca. Així, este dissabte, 8 d’octubre, Castelló de Rugat celebra “Fusterianismes”, un concert recital que tindrà lloc a les 19 hores a l’auditori municipal, amb David Vid, Vicent Camps i Enric Casado. L’acte està promogut per la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Castelló de Rugat.