La Costera gaudeix d’una cultura gastronòmica i de productes agroalimentaris de primera qualitat i per aquest motiu Turisme la Costera marca turística de la Mancomunitat organitza mitjançant el Pla de Dinamització i Governança de la Mancomunitat de La Costera- Canal la I Mostra Gastronòmica, per generar un impuls addicional al sector turístic i hostaler.

A més a més, es tracta d’una de les primeres accions que emanen del Club de Producte Turístic de la Costera, una entitat de professionals del sector que sota el paraigües de la Mancomunitat de la Costera es dedica a millorar l’oferta turística de la nostra comarca.

Durant el mes d'octubre, els restaurants adherits oferiran menús i especialitats arrelades en la nostra cultura gastronòmica i aprofitant la rica varietat de productes locals. A la Costera els sabors de l'interior venen condicionats pels seus esfereïdors paisatges culturals. Els productes porten impregnat el saber fer i la saviesa de les mans expertes que els cultiven. Per això, l'arròs, els alls, els formatges, el gaspatxo, la gatxamiga, i una rebosteria única amb olis, cerveses artesanes i vins de gran qualitat, taronja i les verdures de l'horta configuren un tast que farà possible una mostra gastronòmica aprofitant els moments de la temporada

Així mateix, Turisme La Costera ha organitzat una campanya de promoció en les seues xarxes socials que es vorà acompanyada de rutes turístiques amb el fil conductor de la gastronomia i de la promoció de la cassola d’arròs al forn com a plat central de la nostra gastronomia.

Aquesta elecció s’ha basat en que poques comarques tenen una varietat de receptes d’aquest plat tan ampla com la nostra i en que, contràriament a altres llocs on l’arròs al forn és un plat d’aprofitament de restes, en la Costera no sols és una forma concreta de cuinar, sinó també de les costums, tradicions i l'entorn de cada poble a sovint associat a festes i celebracions.

Josep Tortosa, gerent de turisme de la Mancomunitat ha declarat "hi ha moltes propostes suggeridores i us recomanem que doneu una bona ullada a tota l'oferta d'aquestes jornades gastronòmiques, podeu conèixer els continguts i els preus dels menús gastronòmics a les nostres xarxes socials i webs".

D’altra banda Maria Josep Tortosa, presidenta de la Mancomunitat, ha afirmat també que “la Mostra és un pas endavant en tot el treball que hem fet durant aquests anys amb el Pla de Dinamització Turística, volem que es consolide i que el producte gastronòmic es convertisca en un dels puntals i eixos de l’oferta turística de la Costera.”

Des de Turisme la Costera es recomana que aquelles persones que vulguen gaudir de la Mostra telefonen abans els restaurants per reservar taula i conèixer millor els detalls del menú. Des de les xarxes socials de Turisme la Costera i la seu web es donarà publicitat a les accions associades a la Mostra com és el cas de les rutes.