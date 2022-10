L’Ajuntament de Xàtiva ha preparat, com cada any, una sèrie d’activitats culturals i educatives per tal de commemorar la festivitat del 9 d’Octubre, dia dels valencians i les valencianes. L’acte central es produirà el diumenge 9 d’octubre a les 12 hores a l’espai cultural Sant Domènec -s’ha traslladat de la Porta de l’Aljama, junt a l’ermita de Sant Josep, per les inclemències meteorològiques-. En l’acte a l’exconvent es farà entrega dels premis 9 d’Octubre que aquest any han recaigut en el cantaor Pep Gimeno, "Botifarra" i en el professor Jacint Martínez Baldó per la seua trajectòria cultural i docent respectivament; i també en les associacions socials Aspromivise i Acofem-13, que treballen dia a dia per millorar la vida de les persones amb diversitat funcional i de les persones amb trastorns mentals greus.

Malgrat el canvi d’ubicació de l’acte central del 9 d’Octubre, l’ajuntament ha confirmat que les corones de llorer que cada any es col·loquen a la Porta de l’Aljama, per on va entrar Jaume I a la ciutat l’any 1244, sí que es col·locaran. Les previsions de pluja han fet alterar lleugerament la programació organitzada per l’ajuntament. D’aquesta manera, el Correllengua, previst divendres, dia 7, a l’Albereda Jaume I s’ha canviat de data, es trasllada al divendres 14 d’octubre. En aquest Correllengua s’entregaran els premis i actuarà Pep Gimeno, "Botifarra", junt amb dos parelles de dolçaines i tabal. Dues bandes de música s’encarregaran de recollir en cercavila a l’alumnat dels col·legis per portar-los al punt de reunió, l’Albereda. Ahir divendres sí que es va mantindre el concert commemoratiu del 9 d’Octubre, a la sala noble de la Casa de la Cultura, amb músics de l’Orquestra Simfònica de la Primitiva Setabense. Aquest dissabte, 8 d’octubre, a les 18 hores i a la Casa de la Culutra, serà el torn dels músics de la Banda Jove de la Primitiva Setabense. El temps també ha obligat a ajornar les dos cites de l’experiència “La lluna i la coloma”, previstes per divendres i dissabte. L’ajuntament anunciarà pròximament les noves dates. Sí que es manté, de moment, l’excursió a la ruta àrab prevista per aquest diumenge 9 d’octubre a les 11 hores. Dins de la programació festiva del 9 d’Octubre, Xàtiva també ha convocat, com cada any, el premis de Narrativa i Poesia Breu.