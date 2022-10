La tormenta del pasado lunes descargó hasta 58 litros en Xàtiva, dejando imágenes de calles inundadas y coches circulando como si de vehículos anfibios se tratara. Y la Avinguda País Valencià, uno de los puntos más frágiles de la ciudad cuando el agua de las precipitaciones se acumula, volvió a registrar problemas.

Carmen Gisbert es dueña de varios bajos en la zona. Denuncia que una remodelación realizada en el año 2000 por el Ayuntamiento ocasionó que esta arteria del municipio se convierta en una especie de lago artificial cuando llueve mucho. Los vídeos captados el pasado lunes confirman sus impresiones: «Tengo varios locales y cuando llueve más de la cuenta es un desastre. A finales de agosto ya me pasó algo similar. Además del agua de la calle, esta vez también me ha entrado un caudal por los baños. Una empresa de aires acondicionados que me paga un alquiler mensual encadena tres siniestros».

"Es lo único que tengo"

La damnificada destaca que la calle está en pendiente y un muro cercano actúa de barrera para el agua agua desde la remodelación que se diseñó hace años, lo que le ocasiona múltiples desperfectos cada cierto tiempo: «Tenía una consultora en uno de mis locales y han decidido irse. Los muebles de uno de los bajos están hinchados. Otro negocio también decidió cambiarse a un local de la calle Honorato Juan. Este es mi patrimonio, es lo único que tengo para vivir y estoy perdiendo alquileres. Para mí es un gran problema».

«La obra se hizo en la época de Alfonso Rus como alcalde, pero ahora gestionan otros . He ido varias veces al ayuntamiento a pedir explicaciones y les he comentado lo que ocurre. Me dijeron que habían puesto un colector, pero las trapas se colapsan por la suciedad. Deberían poner una solución más contundente. No es la primera vez que pasa esto», explicó ayer la damnificada.

César Galán es dueño de un taller de coches en la misma calle de Xàtiva. Ayer explicó a Levante-EMV que tuvo que cerrar de forma apresurada al ver que empezaba a llover mucho: «Cada vez que cae de forma torrencial esta calle se convierte en una piscina artificial. No hay una infraestructura que haga de desagüe con suficiente salida. Desde el año 2000 esto ocurre dos o tres veces al año, como poco, son episodios asiduos. Cuando llega la gota fría todo el agua de la ciudad viene hacía aquí. En mi caso yo cierro y me voy. No tengo otra».

«Tengo constancia de que los vecinos han presentado muchas reclamaciones, pero es algo que pasa de seguido y aquí nadie hace nada. El otro día se estaba hablando de coordinar una recogida de firmas y preparar alguna medida más contundente», prosiguió el dueño del taller.

"Es un problema histórico"

Consultados por este diario, desde el Ayuntamiento de Xàtiva explicaron que son conscientes de los problemas que se registran en la zona: «Es un problema histórico, se han ampliado los desagües y el 90 % de las veces no ocurre nada. Hablamos de uno de los puntos más bajos de la ciudad y el agua de las lluvias de otros puntos de Xàtiva recorre la zona en su camino al colector central».