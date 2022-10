El catedrático Franco Sánchez abre el ciclo de conferencias sobre el milenario del Collar de la Coloma

La Casa de la Cultura de Xàtiva acogió la semana pasada el inicio del ciclo de conferencias organizado por la Associació d’Amics de la Costera en colaboración con el Ayuntamiento de Xàtiva y la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, un ciclo dedicado a conmemorar el milenario de la escritura del “Collar de la Coloma”, obra del poeta Ibn Hazm, escrita en Xàtiva en el año 1022.

El primer conferenciante del ciclo fue el profesor Francisco Franco Sánchez, catedrático de Estudios Árabes e Islámicos de la Universitat d’Alacant. Su charla se centró en analizar la vida y obra de Ibn Hazm, con especial atención al análisis del Collar de la Coloma, tratado sobre el amor y los amantes. Nació el poeta en el año 994. Pasó su infancia en el arrabal de d’Al-Zahira, una ciudad palatina creada por Almanzor, en la que su padre, Abu Umar Ahmad, trabajaba como visir. Ello le permitió pasar una cómoda infancia, criado por las mujeres del harén, de las que aprendió el Corán y a escribir poesía.

Su juventud fue perturbada por las pugnas entre las facciones eslavas y bereberes que desean arrebatar el poder a los Omeya. Lo consiguieron y fue desterrado a Almería. Desde allí partió hacia Xàtiva en 1018, donde se estaba formando un ejército con el que reclamar de nuevo el califato para la familia Omeya. Fracasó, y tras caer prisionero, partió de nuevo hacia Medina Xateba, donde escribiría “El Collar de la Coloma” en el año 1022, aunque otros autores, según el ponente, consideran que fue escrita en 1026. Xàtiva era por entonces una importante urbe perteneciente a la taifa de València. Hazm contaba con unos 28 años.

Tras percatarse que jamás podrá restaurar la unidad del califato de Córdoba bajo la dinastía Omeya, decidió abandonar las luchas políticas, y dedicarse completamente a escribir. Más de 150 títulos de todo tipo de temática, de la que “El Collar de la Coloma” fue sólo un inicio. Para el profesor Francisco Franco, ésta es una epístola autobiográfica donde Ibn Hazm teoriza sobre el verdadero significado del amor en base a sentimientos y experiencias personales, a la que otorga un aire narrativo de carácter platónico, en la que describe una gran variedad de relaciones amorosas, valorando siempre el uso de los placeres que no impliquen la transgresión de las normas teológicas reveladas por el Islam.

El original de la obra hasta el momento no se ha localizado. Y la parte que ha llegado es un manuscrito de procedencia oriental copiado mucho tiempo después, en 1338. Fue depositado en la Universidad de Leinen, y no se tradujo hasta 1914, momento en que comenzó a ser divulgado y universalmente conocido para el público no especialista, gracias a las diversas traducciones realizadas al inglés, ruso, alemán, español y valenciano. La obra se divide en treinta capítulos, dedicados a analizar los sentimientos que llevan al enamoramiento, las alegrías y sufrimientos que conlleva, los peligros que le acechan, y a loar las excelencias de la continencia más propias del amor platónico.