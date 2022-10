El sindicato CSIF ha instado a la Conselleria de Justicia a que agilice las obras previstas en los diferentes partidos judiciales de la provincia. A este respecto la central sindical explica que de la planificación presentada en 2018 bajo el título ´La nueva cara de la Justicia´, intervenciones que ya deberían de estar concluidas no han empezado. Entre los proyectos incluidos en la protesta se encuentran los juzgados de Xàtiva y Ontinyent.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) señala que la conselleria "se comprometió a acometer mejoras en partidos judiciales de la provincia de Valencia que destacan por las deficiencias y falta de espacio en sus instalaciones". A este respecto el sindicato lamenta que hasta la fecha las únicas obras iniciadas son las de Llíria, que comenzaron tras llevar a cabo CSIF concentraciones durante dos meses cada semana para reclamarlas.

Exponen que la rehabilitación integral de Ontinyent, prevista para ejecutar también antes de 2023, no se ha llevado a cabo todavía ni se ha licitado el contrato de redacción de las obras. En Xátiva, pese a la precariedad de las instalaciones, todavía no se ha llegado ni a esa fase de iniciar el proceso de licitación del contrato de servicios para la redacción y dirección de obra del proyecto de la nueva sede judicial. Esta circunstancia deriva en una peor calidad asistencial, con espacios menores y edificios que no se hallan en el estado que necesitan los órganos judiciales en ellos instalados.

El sindicato advierte de que, al igual que hizo en Llíria y obligó a Conselleria a reaccionar, está dispuesto a llevar a cabo actos de protesta en otros partidos judiciales con actuaciones pendientes para que la Administración las ejecute.