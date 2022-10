"No te quedes sin comer hoy. Si lo necesitas, cógelo". Un cartel con este contundente lema que suena a revolucionario llama desde hace unos días la atención de los viandantes en la puerta de un pequeño negocio de comida familiar de la calle Reina de Xàtiva. El anuncio invita a los más desfavorecidos a llevarse a casa, de forma totalmente gratuita, una de las decenas de raciones que el establecimiento deja a diario en una mesa instalada en la calle, a la entrada del local. Sin necesidad de acceder al interior del comercio ni de ahondar en el estigma social que supone tener que de pedir comida a sus dependientes.

I'l piacere della tavola comenzó la semana pasada regalando cuatro o cinco raciones de arroces que no habían sido consumidas por sus clientes durante la jornada anterior. Pero la iniciativa cosechó desde el principio una gran demanda y en una cantidad irrisoria de tiempo los recipientes de plástico repletos de generosas porciones se esfumaron. Es por eso por lo que el negocio regentado por Xavier López y su mujer ha ido incrementando sustancialmente sus suministros gratuitos. Ayer regalaron más de veinte raciones. "Comenzamos a ponerlas a las once de la mañana y a las 12.30 horas ya no queda ninguna", señala el cogerente de la empresa.

La acción sigue el ejemplo del Asador de Pollos Real, un establecimiento de la localidad de Huércal de Almería que en septiembre fue noticia a escala nacional y se hizo viral en las redes sociales por su gesto de ofrecer bandejas con pollo en una mesa situada fuera del local de forma gratuita. A los propietarios de I'l piacere della tavola les conmovió esta acción solidaria y decidieron imitarla, después de haber comprobado en sus propias carnes las numerosas solicitudes de ayuda de personas que entraban en el local pidiendo algo que poder llevarse a la boca, en un contexto de crisis marcado por la escalada inflacionista de los precios, que ha tenido un impacto directo en la cesta de la compra y que ha multiplicado el trabajo de las instituciones y las organizaciones sociales para garantizar el sustento de los más necesitados. También los responsables del negocio han notado la subida del precio de la luz y de los alimentos, pero en sus manos han visto la posibilidad de aportar un grano de arena para apoyar a aquellos que están en una situación más delicada.

"Abrimos hace un año y al principio sobraba mucha comida. Aunque siempre la hemos regalado en vez de tirarla, vimos la iniciativa por Internet y quisimos seguir la cadena. Dejando la comida gratis fuera evitas que la gente sienta la vergüenza de pedírtela", señala Xavier López a Levante-EMV. De esta manera, las raciones que sobran una vez acabado el día se guardan en la nevera y se ofrecen a la mañana siguiente sin pedir nada a cambio. Aunque en Xàtiva hay otros comercios que ofrecen sobras de comida a un precio muy reducido o sin exigir remuneración a cambio si se solicita, el negocio de la calle Reina es el primero que las pone en la puerta para ahorrar el mal trago a quienes se pueden beneficiar de la medida. "No me quedo mirando quien coge y quien no. Cuando se agotan las raciones, entran y piden. Si no hay sobras también damos comida del día, porque vemos que hay mucha gente necesitada", continúa López.

Como ocurre con muchas iniciativas altruistas, siempre hay quien se aprovecha de la generosidad y peca de avaricia. En algún caso se ha detectado que un solo individuo se ha llevado demasiadas raciones a casa probablemente sin tener una necesidad real, aunque en el I'l piacere della tavola están convencidos de que los beneficios de la acción superan con creces a los inconvenientes. Los propietarios del negocio proceden de una familia de Xàtiva con gran tradición en el mundo de la hostelería que gestionaba la pizzería La Padrina. Además de arroces, ofrecen mucha pasta casera, a precios asequibles.