Xàtiva logra rehabilitar 152 casas y edificar seis en el casco antiguo

El programa de regeneración y renovación urbana (ARRU) ha finalizado con la rehabilitación de 152 inmuebles y la edificación de otros seis en el casco antiguo de Xàtiva. Así lo constata el informe de cierre del expediente que comprende las actuaciones desarrolladas entre los años 2016 y 2021.

El consistorio eligió al casco antiguo como la parte de la ciudad en la que desarrollar este programa de ayudas públicas, que ha contado con aportaciones del Ministerio de Fomento, la conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática y el Ayuntamiento; complementadas con las aportaciones de los propios solicitantes.

Según los datos, se han aprobado de forma definitiva el 85 % de las 180 peticiones para reformas y el 66 % de los proyectos de edificación de residencias desde cero. Nacho Reig, titular municipal de la cartera de Urbanismo, apuntó ayer que «desde el ayuntamiento hacemos un balance muy positivo y reconocemos que ha sido un proceso largo, complejo y costoso».

A su vez, puntualizó que las 28 peticiones de rehabilitación y las tres de edificación que no se han ejecutado se enmarcan en un amplio grupo de situaciones: «Hay casos en los que se ha desistido de las obras o no se han ceñido a las condiciones del programa. Al no contar con el visto bueno final, no se ha podido optar a la ayuda». Reig no escondió los obstáculos a los que se ha tenido que enfrentar la aplicación del programa en la capital de la Costera: «Hablamos de un proyecto ideado para impulsar la renovación de áreas urbanas degradadas, en nuestro casco el casco antiguo. Los fondos previstos llegaron a cerca de 4,5 millones de euros. Al principio, contratamos un bufete de arquitectos para que lo gestionasen. Ganaron un concurso público, pero no salió bien y no completaron los expedientes. Al final el ARRU fue gestionado por funcionarios municipales».

Desde Urbanismo también comentaron que ha habido varias fases de aprobación hasta la cifra final y en 2021 decidieron paralizar el proceso para que no entraran más peticiones y poder cerrar el expediente: «Hemos tenido voluntad política de apostar por el ARRU del casco antiguo. El año pasado tuvimos claro que primero había que acabar el procedimiento actual y no aceptamos más peticiones. Tenemos intención de optar a próximas convocatorias e intentar que el ámbito de aplicación sea toda la ciudad. Hay barrios, como el Verge del Carme, en el que también se deben realizar mejoras», declaró Nacho Reig. El portavoz municipal destacó que la subvención media ha rondado los 10.000 euros: «Hay de mayor cuantía y de menor, como las ayudas para reformar cocinas, por ejemplo».

Obras públicas

Reig también explicó que el ARRU ha permitido la realización de algunas obras públicas, como la peatonalización de Sant Jaume: «El resultado final es para estar relativamente satisfechos. Debemos aprender para convocatorias futuras. Ya hay gente que nos pregunta si pensamos entrar en algún otro tipo de programa. Hablamos de personas que tienen residencias en el casco histórico y que apuestan por renovarlas para vivir en sus propiedades».