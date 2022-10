La nueva liga autonómica

Habrá una nueva liga autonómica. Ventajas: grupo de 16, más corto el calendario, ascenso directo del campeón de cada grupo, más competitividad, más 5.000 euros de subvención y 30 balones. Inconvenientes: 8 equipos de cada grupo de la Preferente actual perderán una categoría, la segunda en poco tiempo por cambios en las ligas, y los equipos de la Primera y Segunda Regional (salvo los que suban, que se quedarán a la misma distancia), estarán una categoría más lejos del fútbol nacional, y además, iniciada la liga, se cambian las reglas, algo que no deja en buen lugar a los promotores. Lo he simplificado mucho. Seguro que hay muchos más matices en uno y otro sentido.

Así que el Olímpic está obligado a quedar entre los ocho primeros porque si no es así, descenderá.

El año pasado, a esta alturas de la temporada, hablábamos de promoción de ascenso a la Segunda RFEF y acabamos como acabamos. No me atrevo a hacer profecía o pronóstico, pero, aunque luego me lo recuerden, creo que es realista pensar en acabar entre esos primeros ocho equipos. De momento se ha desbloqueado el asunto Pallarés y hay dos nuevos fichajes (así lo aseguran), y me sigue gustando la plantilla. Soy optimista (lo escribo dándole flojito al teclado).

Dejando lo de la Liga Comunitat a un lado, está también lo de la pérdida de exclusividad del uso del vestuario por parte del Olímpic. El Ciutat de Xàtiva ha renunciado a su uso por «respeto» a la entidad. Preguntas muchas: ¿De quién ha sido la propuesta? ¿Decisión propia del ayuntamiento o a petición de alguien? ¿Por qué ahora? Si se da el caso de que todos renuncian, ¿se le devolverá al Olímpic el uso exclusivo? ¿Por qué hay quien en lugar de dar soluciones añade problemas o polémicas? ¿Quién gana con estas decisiones? Intentaré responderlas.