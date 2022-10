El Olímpic quiere volver a la senda de la victoria, ante el Tavernes

Romper la racha de tres partidos consecutivos empatando y volver a ganar, y continuar una semana más invicto. Ese es el objetivo marcado por el entrenador del CD Olímpic, Xavi Candel, para el partido de este domingo ante el Tavernes (18.30 horas, Campo Murta, con arbitraje de Carlos Ripoll Berenguer). El encuentro se ha retrasado para no coincidir con el Real Madrid-Barcelona. Es el primero de los tres partidos seguidos, a priori, ante rivales directos pues en las próximas semanas el equipo de Xàtiva jugará contra el Ontinyent 1931, actual líder, y el Sueca. Para el entrenador, “hay que ir partido a partido, preparando durante la semana únicamente el próximo encuentro”.

Candel no podrá contar con Pallarés, a quién le han caído cuatro partidos de sanción tras ser expulsado en Cullera en su primer partido de esta temporada. El entrenador, de nuevo, va a esperar a última hora para ver si puede contar con dos jugadores importantes, que arrastran molestias: Aracil y Carles Vidal. Tampoco podrá contar con los jugadores fichados a la espera de que llegue toda la documentación para tramitar con estos dos jugadores, uno de ellos un delantero “brasileño, rápido, con experiencia”. El plan A es que llegue Carles Vidal al partido, aunque tiene pensadas al menos dos opciones distintas en el caso de que no pueda jugar.

Esta semana se ha trabajo más el aspecto táctico defensivo ante los goles que se están encajando en los últimos partidos que reconoce el técnico “es una asignatura pendiente que tenemos”. De momento, por el contrario, se ha conseguido marcar en todos los partidos.

El rival, el Tavernes, es un equipo “con mucha experiencia en todas sus líneas, que ha jugado dos promociones seguidas, que con el paso de las jornadas está recuperando a jugadores muy importantes, una plantilla muy equilibrada, que mantiene el bloque de anteriores campañas y que saben a los juegan”.

Este miércoles se aprobó por el congreso de clubes de la actual Preferente la creación de una Liga Valenciana. La disputarán los 8 primeros equipos de cada uno de los grupos actuales. Candel no tiene en mente la opción de quedar fuera de esos puestos, “queda mucha liga, pero nuestro objetivo es estar entre los primeros, y meternos en la promoción”., afirma. Si es así, en caso de no ascender, al menos no se jugaría la próxima temporada en una categoría más baja.