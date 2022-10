La venta de viviendas de segunda mano se dispara un 22 % en Xàtiva

A pesar de la escalada de precios y de la subida de los tipos de interés, el mercado inmobiliario de la vivienda de segunda mano ha cerrado la primera mitad del año en Xàtiva con unas cifras que bordean el récord. Los últimos datos facilitados por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana reflejan que en la capital de la Costera se han formalizado 140 compraventas entre marzo y junio, un 16% más que en el primer trimestre de 2022 y un 22 % más que en el mismo periodo del año pasado. Un incremento de las transacciones que supera al experimentado a nivel estatal (17%). Eso sí, de todos los inmuebles solo uno era de nueva construcción.

Desde el cuarto trimestre de 2007 -poco antes del estallido de la burbuja del ladrillo- no se registraba un número tan alto de operaciones inmobiliarias en Xàtiva. En el primer semestre del año se han sumado un total de 254. Fuentes del sector consultadas por este diario confirman que el ritmo de reformas y compras de viviendas se mantiene al alza y no observan un fenómeno extraordinario en la ciudad, sino que apuntan a los mismos factores que se producen en otras localidades de similar tamaño para explicar el por qué del fuerte aumento. Por un lado, aunque se están rematando diversos bloques de vivienda de obra, nueva sigue existiendo un gran desequilibrio entre la oferta y la demanda que hace que en las ciudades pequeñas como esta muchos propietarios opten por vender de forma particular un piso -sin recurrir a inmobiliarias- porque lo más normal es que en apenas un mes hayan encontrado un comprador.

Una foto global del panorama de la compraventa en la Costera, la Canal y la Vall d'Albaida muestra que el sector continuó creciendo de forma global en el segundo trimestre, aunque se observan ciertos signos de agotamiento. Aunque en el territorio se han suscrito un 9,6 % de transacciones más que en 2021 durante la primera mitad del año, en 26 de los 61 municipios de las tres comarcas la evolución del mercado es negativa o ha permanecido estancada cuando se comparan ambos periodos. En el primer trimestre de 2022, en cambio, la venta de viviendas creció en dos de cada tres municipios del área geográfica, un dato mucho más positivo.

Ontinyent sigue encabezando el número de operaciones de compra contabilizadas, con 301, aunque la capital de la Vall d'Albaida encadena dos trimestres consecutivos de descensos. Entre abril y junio se cerraron en esta ciudad 168 adquisiciones de viviendas, un 12 % menos que en el segundo trimestre de 2021. Ninguna de ellas estaba por estrenar, sino que todas eran de segunda mano. En los tres primeros meses del año la tendencia negativa se movió en porcentajes similares.

Las cifras explican la reducción del precio de la vivienda en Ontinyent a pesar del contexto inflacionista. Como informó este diario hace una semana, el último balance del Ministerio sitúa en 670,5 euros el coste medio del metro cuadrado en la capital de la Vall, un 3% por debajo del indicador del año pasado. En cambio, en Xàtiva el precio de la vivienda se ha incrementado un 5 % en el mismo periodo de tiempo, hasta rozar los 760 euros el metro cuadrado, por encima del dato de 2019.

Entre los municipios donde más ha crecido la venta de viviendas en el primer semestre de 2022 destacan l'Alcúdia de Crespins (18 transacciones más que en el mismo periodo de 2021), Enguera (31 compraventas más), l'Olleria (17 operaciones más), la Llosa de Ranes (9 más), la Pobla del Duc (12 más) y Barxeta (11 más). En cambio, el mercado inmobiliario experimentó un descenso en Agullent, Aielo de Malferit, Aielo de Rugat, Alfarrasí, Canals (12 viviendas vendidas menos), Cerdà, Castelló de Rugat, Vallada, Quesa, Navarrés, Montesa, Moixent y Millares.