Anulan un crédito con un interés 'usurero' del 27% a una mujer con pocos recursos en Ontinyent

Las tarjetas de crédito "revolving" ofertadas por los bancos ofrecen a los clientes la posibilidad de aplazar "en cómodos plazos" todas las compras o disposiciones de efectivo que realicen con ellas sobre un límite que puede variar al alza unilateralmente si la entidad así lo decide. Sus principales usuarios, por lo general, son personas atraídas por las promesas de que pagarán una cuota baja que viven una situación económica angustiosa, que acumulan otras deudas y que necesitan liquidez inmediata pero que no cumplen las condiciones para acceder a un préstamo al consumo, con tipos de interés más bajos. Este el caso de Rosario, el nombre ficticio de una mujer que acudió a los juzgados de Ontinyent para denunciar al BBVA por usura después de comprobar que le estaban cobrando unos tipos de interés cercanos al 27% TAE por suscribir el citado producto financiero, sin que nadie le hubiera advertido previamente del elevado coste que entrañaba el uso de la tarjeta.

Aunque en primera instancia el juez ontinyentí falló en 2021 a favor de la entidad bancaria, Rosario ha conseguido que la Audiencia Provincial declare abusivo y anule el contrato firmado entre las partes por la existencia de usura en el tipo de interés fijado. A efectos prácticos, la sentencia obliga al banco a devolver a la demandante el dinero abonado de más por el préstamo junto con los intereses legales, una cantidad que todavía está pendiente de fijarse en ejecución de sentencia, en función de lo que ha pagado la usuaria y de lo que ha utilizado la tarjeta.

La entidad financiera demandada se opuso al recurso de apelación alegando que su cliente no aportó en el juicio ni el contrato suscrito ni acreditó el tipo de interés aplicado ni a cuánto ascendía su reclamación económica. El abogado Aldo Manchaca, que representa los intereses de la mujer y que defiende numerosas denuncias por prácticas abusivas similares en toda España desde la plataforma Reclamatuprestamo.com, hace hincapié en que en el caso de las tarjetas "revolving" muchos clientes no disponen de los contratos porque "se los ofrecen digitalmente" y solo han hecho acopio de los últimos recibos para demostrar sus argumentos. Manchaca recalca que estos productos financieros no son como las hipotecas, que se adaptan a la situación económica del usuario que las contrata, sino que las revolving se conceden "independientemente del perfil de la persona". Aunque el primer paso antes de denunciar es solicitar al banco la copia del contrato y su motivación, en muchos casos la documentación no se facilita y la reclamación queda abocada a los tribunales.

Precisamente, la ausencia de estos documentos como medios probatorios de la defensa condujo en primera instancia al juez de Ontinyent a desestimar la demanda de la clienta. Pero la Audiencia Provincial de València se acoge a la doctrina sentada por el Tribunal Supremo para concluir que el precio estipulado en el contrato denunciado "es notablemente superior al normal fijado en operaciones de crédito similares", tomando como referencia las estadísticas del Banco de España. En ese sentido, correspondía al prestamista probar que concurrían circunstancias excepcionales para fijar al prestatario un interés muy superior al habitual, algo que el banco no hizo.

En la gran mayoría de las ocasiones, quienes acuden a las tarjetas "revolving" buscan quitarse una deuda metiéndose en otra, viéndose atrapados en una rueda que las ahoga económicamente. "Se trata de un producto financiero complejo que necesita unos conocimientos para poder comprenderlo, y, aunque parece ofrecer al principio una cuota baja, el contrato no es transparente", señala Manchaca.