La falta de ayudas retrasa el plan de prevención de incendios en 10 municipios

Los planes locales de prevención de incendios han cobrado importancia tras los grandes fuegos de este verano, que han revelado la carencia de herramientas para hacerles frente por la inexistencia de estos planes. La Generalitat Valenciana ha animado a los municipios a dotarse de estos documentos para poder responder ante un posible incendio, y ha abierto una línea de ayudas para la elaboración de estos planes, pero la falta de presupuesto ha dejado a diez municipios de las tres comarcas sin esta ayuda, lo que retrasará la redacción de estos planes.

En esta situación se encuentran seis localidades de la Vall d’Albaida, dos de la Costera y otras dos de la Canal de Navarrés. La falta de fondos ha dejado sin subvención a Albaida, Montitxelvo, Bèlgida, Benissoda, l’Olleria, Agullent, Moixent, Barxeta, Millares y Anna. En el caso de Barxeta, la resolución de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, que reparte la dotación económica, señala que la subvención se ha denegado por no cumplir uno de los puntos de las bases para la concesión de las mismas; mientras que la petición de Anna se ha rechazado por no considerar subvencionable la actuación y no cumplir también otro de los puntos de las bases de la convocatoria.

Frente a estos casos, otros diez municipios de las tres comarcas sí podrán elaborar estos planes de prevención de incendios y desplegar otras actuaciones para combatir los fuegos, al aceptarse sus solicitudes de ayuda. Son los casos de Navarrés, Quesa, Bolbaite, Chella y Bicorp en la Canal de Navarrés; Bocairent, Quatretonda y Fontanars dels Alforins en la Vall d’Albaida; y la Font de la Figuera y Vallada en la Costera.

Navarrés llevará a cabo el mantenimiento y mejora de pistas forestales y redactará la memoria, con una ayuda de 20.160 euros; mientras que Quesa desbrozará con moto-desbrozadora, hará podas y clareos, triturado de restos en la zona de Los Collados y la Sarnosa, además de redactar la memoria, con una subvención de 25.326 euros. En Bolbaite contarán con 26.446 euros para reparar el camino Casa Calores, para mantenimiento área cortafuegos y para la redacción de la memoria; Bocairent podrá ejecutar la apertura de una faja auxiliar para la prevención de incendios, con 29.735 euros; Quatretonda destinará los 20.989 euros de la ayuda al mantenimiento y reparación de pistas forestales; mientras que Fontanars dels Alforins abrirá cortafuegos y redactará la memoria con 21.396 euros. Por su parte, la Font de la Figuera destinará los 6.993 euros al mantenimiento, reparación y mejora de pistas forestales; Vallada abrirá cortafuegos con 7.308 euros; y Bicorp invertirá 6.139 euros en mantenimiento y mejora de pistas forestales y la redacción de la memoria.