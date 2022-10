El naixement de la Formació Professional a Xàtiva

El CIPFB La Costera commemora enguany el seu 75 aniversari amb la creació d’un blog i web a les xarxes, on narra tota la seua història amb fotos, fets històrics i experiències personals dels seus protagonistes. Tot un gran treball que esperem algun dia puga veure la llum en forma de llibre. Aprofitarem l’aniversari per a reivindicar també la figura de José Aragonés Saborit, un escultor obrer precursor de la creació de les escoles taller, molt abans dels anys quaranta. Una dècada en què arribaren els diners per desenvolupar un projecte vital per a qualificar a les nombroses classes treballadores de Xàtiva, i acabar amb la figura de l’aprenent de reminiscències gremials

El 28 d’abril de 1943, l’alcalde Manuel Casesnoves anunciava al saló de plens de l’Ajuntament l’arribada a la ciutat d’un dictamen de la Comisión de Gobernación y Hacienda per a la creació d'una “escuela de Orientación Profesional y pre-aprendizaje”, que seguiria la normativa de l'Estatut de Formació Professional aprovat a 1928. En principi s’establia una línia de crèdit i l’ajuntament debatia si situar-la en l’antic Colegio Setabense ubicat a la plaça Roca. El BOP del 12 de maig ho feia oficial a la ciutat de “Játiba”.

El 30 d’agost de 1945 es creava el Patronato Local de Formación Profesional amb dos presidents: José García Buades i Gregorio Molina. Les primeres aules quedaren instal·lades als locals de la Fundación docente “Arzobispo Mayoral”, lloc on es situava l’institut de Enseñanza Media José de Ribera, abans Luís Simarro. El 19 d’octubre de 1946, després de la benedicció d’aquelles provisionals aules-taller, don Gregori Molina, l’empresari més important de la ciutat, va fer un discurs on per fi “…se convertía en realidad una aspiración del pueblo setabense que tanto beneficio podía reportar a su clase obrera proporcionándole una formación integral, religiosa, patriótica y moral”.

D’aquella vella aspiració del poble de Xàtiva, ja s’havia fet ressò l’escultor José Aragonés, un 19 de maig de 1930, on publicava al diari el Progreso una reflexió sobre com era possible que una ciutat amb la població i riquesa de Xàtiva, no tinguera encara una Escuela de Artes y Oficios. Apel·lava a empresaris i poders públics perquè invertiren en la formació de treballadors qualificats, el que aniria en benefici de la indústria i evitaria també l’emigració dels més emprenedors amb ganes d’aprendre.

En la seua opinió, l’artesà perfecte seria aquell que dominara dues ferramentes: la cultura i el dibuix. Millorar la primera, només seria possible amb una reforma profunda del sistema educatiu, de cara a donar-li major utilitat social. I aquesta hauria d'inspirar-se en una pedagogia, on es donarà més importància a la transformació social, l’avanç de la civilització, la defensa de la democràcia o l’estudi dels progressos científics, i deixar-se de memoritzar els grans fets tan allunyats del poble treballador, el que és, al cap i a la fi, el que fa un país.

La realitat històrica d’un poble és la del seu treball. Aquest és sempre contrari a les guerres que només interessen a reis conqueridors o governadors avariciosos. Pensava que la societat del seu temps es trobava en crisi, de la qual només era possible eixir mitjançant el camí de la instrucció. Una capaç de formar a uns xiquets lliures i racionals, que l'endemà esdevinguen en ciutadans responsables.

Pel que fa a la segona opció, pensava que un treballador amb coneixements tècnics de dibuix, matemàtiques o física, podria millorar el rendiment i la qualitat d’oficis com el d’obrer, fuster, electricista, pintor, sastre, modista, entre d’altres, i ajudaria als treballadors de sectors com: el tèxtil, la fusta o el metall. I admirava la tasca desevolupada pel cuarto-escuela ideat per José Carchano, que des del seu propi domicili impartia nocions de dibuix a tot aquell jove amb ganes d’aprende com el propi Aragonés.

Demanava als poders públics que invertiren en la fundació d'una escola d’arts i oficis, seguint l’exemple de Carchano, a la que fins i tot, li atorgava un nom: Casa de Ribera. Un projecte que Xàtiva mereixia per riquesa artística, tradició històrica, i necessitat social. I esperava que les autoritats recolzaren aquella revindicació perquè no resultara estèril.

Quant a l’educació, la seua reivindicació va ser escoltada. A octubre de 1930 Xàtiva fundava un ateneu a la plaça de la Trinitat gràcies a la cessió realitzada pel Partit Unió Republicana Autonomista, on uns 200 socis tindrien accés a la seua biblioteca. Va ser inaugurat per la Música Nova, a ritme de la Marsella. Després discursos, entre ells el del soci d’honor, José Aragonés, on defensava la necessitat d’obrir una Casa de Ribera.

Les paraules de Gregorio Molina contrastaven amb les de José Aragonés. Al 46 es buscava una classe treballadora patriòtica, religiosa i moral. Als trenta, una altra coneixedora de la transformació social, defensora de la democràcia, i de l’estudi dels progressos científics. Malgrat el fossar existent en l’ideari, tots dos eren conscients que Xàtiva necessitava millorar els coneixements tècnics de la seua classe treballadora, independentment de la seua orientació ideològica.

Aquesta nova institució va ser coneguda inicialment com a Escuela de Orientación profesional y preaprendizaje. No va tindre local propi, ja que les primeres subvencions no donaven més que per a comprar material i pagar sous dels professors. Compartia espai amb l’ensenyament secundari, el qual adoptava el nom de José de Ribera, als locals de la Fundación Docente Antiguo Palacio Arzobispo Mayoral, actual Museu de Belles Arts. Les especialitats impartides van estar dedicades al treball del metall i la fusta, les disciplines que més demandava la ciutat des d'abans de la proclamació de República. El 6 de maig de 1946 s’iniciaren les activitats en règim de nocturn fins al dia de hui. Aquest 75 aniversari seria un bon moment també, per a personalitzar la denominació CIPFB La Costera, amb una altra més vinculada a Xàtiva, i no tan genèrica, seguint les directrius actuals de recordar als que lluitaren en el seu dia per valors democràtics, i que no reberen més premi, que la repressió i l’oblit, com José Aragonés, pintor i escultor, que es guanyava la vida tallant làpides, mentre la dictadura li obligava a mantindre's en un exili interior.