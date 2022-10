Barxeta homenajea a su párroco de los años 60 con una exposición

Recordar las fiestas de los años 60 o reconocerse en una imagen de la Primera Comunión junto a otros comulgantes. Los vecinos de Barxeta han podido recordar y recuperar su memoria y cómo era el pueblo y la vida en los años 60 del siglo pasado. El municipio de la Costera ha echado la vista atrás estos días para posarse en una parte de su historia y homenajear a una de las personalidades que pasó por el pueblo, dejando una gran huella entre sus vecinos: el párroco José Ortega Perales, que ejerció en la Parroquia Santos Desposorios de la localidad entre 1960 y 1967, y a quien Barxeta ha querido rendir tributo coincidiendo con el centenario de su nacimiento. La exposición «José Ortega Perales: Diari fotogràfic d’un rector rural», repasa su sacerdocio en Barxeta y la vida y trayectoria de este párroco nacido el 8 de abril de 1922 en Xàtiva, ciudad donde falleció en diciembre de 2016, a los 94 años.

Ortega llegó a Barxeta en 1960 aportando un aire nuevo, una visión aperturista de la iglesia que fue muy bien recibida por los barxetans, que quedaron hartos de su antecesor, el cura José Palop, quien no dejó tan buen recuerdo en la localidad, ya que era bastante restrictivo con los vecinos y la vida que se hacía en el pueblo en aquella época, en pleno Franquismo. Palop no permitía que durante la Semana Santa hubiera cine en la localidad; en las fiestas dejaba que tocaran las orquestas pero no consentía que se hiciera baile, que la gente pudiera bailar; y los domingos «patrullaba» junto a la Guardia Civil por el pueblo y los campos para denunciar a todo aquel que estuviera trabajando. Una visión «muy ultra», señala Enric Soler, coordinador de la exposición, que afirma que los vecinos «acabaron hartos de él, por lo que la llegada de Ortega, más abierto, más permisivo, fue muy bien recibida. La gente estaba muy agradecida y todavía ahora se acuerdan mucho de él y lo recuerdan de forma muy grata».

Imágenes para el recuerdo

La exposición recoge instantáneas de cuando Ortega llegó a Barxeta para ejercer como sacerdote y fue recibido por el alcalde; imágenes de la primera procesión de fiestas que presidió; las Primeras Comuniones que ofició, donde aparece el cura con los niños y niñas que tomaban la comunión. Unas fotografías donde han podido reconocerse muchos de los vecinos que ahora tienen entre 60 y 70 años. La muestra también expone imágenes de José Ortega de pequeño con sus padres, con sus hermanas, con sus padrinos, cuando tomó la Comunión, con compañeros de Bachillerato —con los que se reencontró en 1993 para recordar aquellos años tal como refleja otra imagen expuesta— y fotos de José durante la prestación del servicio militar. También hay fotografías de cuando fue nombrado cura en 1954 y realizó la primera lección en Xàtiva, o de su sacerdocio en otros lugares como Ontinyent y Alpatró. Ortega llegó a la Iglesia de forma «tardía», ya que antes realizó estudios de Magisterio e incluso tuvo novia. Pero la relación con la chica terminó y José se hizo cura y ella monja.

Gran éxito de visitantes

La exposición ha cosechado un gran éxito en Barxeta. «Ha venido mucha gente, que la ha disfrutado mucho porque, sobre todo los más mayores, han podido reconocerse en algunas de las fotografías, como las que recogen las celebraciones de la Primera Comunión que ofició en Barxeta, o han podido ver a familiares o conocidos. Ha sido un gran éxito», recalca el coordinador de la muestra.

La exposición ha sido coordinada por Enric Soler e impulsada por la Associació Memòria Viva de Barxeta, una entidad que recopila, recupera y difunde el patrimonio histórico y cultural de la localidad. La exposición también ha sido posible gracias Rafael Buforn, sobrino del párroco homenajeado, que ha cedido fotografías y documentos como escritos y cartas, que también han sido expuestos. La muestra ha estado abierta durante la festividad del 9 d’Octubre, con una gran éxito de asistencia, por lo que los organizadores barajan reabrirla en otra ocasión. También está previsto que la muestra viaje a Xàtiva, donde nació y murió Ortega.

José Ortega nació en 1922 y falleció en 2016 en Xàtiva, su ciudad natal. La misa funeral, en la Parroquia de la Merced de la capital de la Costera, estuvo presidida por el entonces cardenal arzobispo, Antonio Cañizares. Ortega ejerció como párroco localidades, entre ellas Barxeta, Ontinyent, Novetlè, la Vall de Gallinera, Faura, Albalat de la Ribera y fue capellán del Hospital Psiquiátrico Padre Jofré, entre 1975 y 1987.