"No es niebla. Son los humos de las quemas agrícolas en Ontinyent. Hoy no se puede ni estar en la calle. Olvidaros de abrir la casa para ventilar o tender una lavadora". Así rezaba una de las quejas vecinales compartida en redes sociales por residentes de la capital de la Vall durante la jornada de hoy. Ontinyent se ha despertado literalmente invadida por el humo generado por las quemas agrícolas, lo que ha ocasionado una notable influencia en la calidad del aire. Según los datos aportados por la página web MeteOntinyent, la calidad del aire respirada en el municipio ha tenido picos de hasta 92,2 en su número de partículas, siendo calificada como "extremadamente pobre".

Així ha empitjorat la qualitat de l'aire a Ontinyent amb les primeres cremes agrícoles de la tardor (dades dels sensors de @iesjaume_ont) pic.twitter.com/yGPULtOf7W — meteontinyent (@meteontinyent) 17 de octubre de 2022

Hoy era el primer día autorizado para las quemas agrícolas después del verano. La ciudad está circundada por grandes parcelas, en las que se han almacenado importantes cantidades de restos durante meses. A su vez, los pequeños propietarios también han podido incinerar si optan por este método. Este cóctel de factores ha causado una notable afección al aire, aunque no es una situación nueva. Así lo ha confirmado a Levante-EMV Sayo Gandia, responsable municipal de la cartera de Medio Ambiente: "Ha sido el primer día de quemas en el segundo tramo del año y sabíamos que se podía generar cierta incomodidad, porque la gente está esperando y actúa todo el mundo a la vez. Durante el fin de semana he recibido preguntas al respecto. La verdad es que ayer ya pensé que podía pasar esto. Hay un calendario, que hemos reducido a dos días por semana para que sea menos molesto, pero no tenemos competencia total en la materia. Es cosa de la conselleria".

Gandia ha explicado que el consistorio puede actuar en las zonas urbanas y que Ontinyent cuenta con un programa de alternativas pionero que se ha mejorado durante los últimos años: "No somos competentes en las zonas agrícolas alejadas del núcleo urbano. Eso es territorio de la conselleria, que no ofrece alternativas a los agricultores. Lo que ocurre es que la geografía de Ontinyent hace que estemos rodeados de campos y hay mucho diseminado, mucha gente vive en casitas. Entendemos que hoy puedan sentirse molestos por lo que está ocurriendo". "El primer día siempre pasa, tengamos un calendario por zonas o por días. Es cierto que los agricultores tienen que quemar, ya que hemos pasado todo el verano sin humos", ha proseguido Gandia.

A su vez, desde el consistorio exponen que ofrecen varias alternativas a los dueños de casas. "Pueden llamar para que se realice una trituración in situ y también hay un servicio de recogida de sacas en la zona urbana y las urbanizaciones. Incluso contamos con tres trituradoras de tamaño mediano que pueden ser prestadas. Además, se puede acudir al ecopark con los restos, ya sea al punto fijo o móvil".

Sayo Gandia también ha recordado que la decisión de pasar de seis días de quemas a dos fue una petición de los ecologistas: "Son gente preocupada, que sabe lo que dice. Aunque lo ideal es apostar por alternativas a las quemas. Se puede triturar la poda y se deja en el sitio, ya que es como un abono de mucha calidad. Sin embargo, hay gente que no quiere que se haga esto y el año pasado incluimos la posibilidad de llevárnoslo".

Más de 2.200 servicios en dos años

La concejal de Medio Ambiente ha acompañado sus argumentos a favor de la trituración de los restos de poda con las estadísticas de los servicios realizados en los últimos años, que suman más de 2.200. Así, en 2019 -primer año- se realizaron 219 trituraciones según las peticiones ciudadanas, pasando a 742 en 2020. El año pasado fueron 670 y este año ya se han contabilizado 482. Desde el departamento de Medio Ambiente apuntan que el bajón de 2021 se debe a los meses de lluvias continuadas: "Llovió mucho y es un dato a tener muy en cuenta en este sentido". Además, comentan que este año hay un cambio de contrata: "Debemos adaptar el servicio al nuevo contrato. El presupuesto para estos trabajos ya supera los 50.000 euros".

Por otra parte, Gandia ha especificado que ayuntamientos como Carcaixent o Xàtiva han pedido el pliego de condiciones para estudiar la puesta en marcha del servicio: "Cuando se habló de que se iban a prohibir las quemas otros consistorios se pusieron nerviosos y nos preguntaron. Hay una moratoria de tres años, pero se deben estudiar escenarios futuros. Hemos sido pioneros en este sentido".

Debate político

La situación generada por el humo de las quemas agrícolas ha saltado al terreno político. Nico Calabuig, portavoz de Compromis en Ontinyent, ha realizado públicas sus críticas a través de diferentes posts en redes sociales: "No se puede respirar. Una de las cosas que queremos conseguir si entramos en el próximo gobierno municipal es la gestión de los restos vegetales. Habría que estudiar la forma de impulsar un mejor sistema de recogida domiciliaria y un sistema de compostaje viable". La concejal Sayo Gandia ha recogido el guante y ha explicado que la conselleria competente está liderada por Compromís: "Todo es hablarlo y estudiarlo, pero necesitamos el apoyo de la conselleria". Juan Revert, exportavoz de Ciudadanos en el consistorio de Ontinyent se ha sumado al debate: "Ya son años en los que aumentan las prohibiciones y crece el humo. Mirad los planes de quemas de poblaciones vecinas, con más zonas y más días. Sin concentración no hay tanto humo. O En realidad queréis hacer grande este problema". Las opiniones, como en todos los debates políticos, son diversas.