Escribió John Lennon que «vivimos en un mundo donde nos escondemos para hacer el amor mientras la violencia se práctica a plena luz del día». Frase para los puristas pero que bien podemos sustituir el concepto «hacer el amor» por el de «follar» o «copular», aunque la primera signifique soplar alguna cosa, pero seguro que nadie la utiliza: «¿Quieres que soplemos?», «¿Te apetece copular, mi amor?» serían unas preguntas absurdas, a menos que se tenga algo que necesite un soplo, tal vez de aire fresco, para refrescar las ideas y esconder la vergüenza mal entendida acariciarse y tocarse a plena luz del día. Quedarían rotos tabúes y perjuicios y posiblemente el mundo caminaría más acorde a las necesidades del ser humano. Cambiaríamos el odio, la xenofobia y la rabia, por las caricias, los besos y el sexo en toda su extensión. La verdad es que no suena nada mal.

Un sexo en silencio reprime el instinto natural y bello. El no compartir los deseos y ocultarlos bajo el paraguas de la miseria sin dar rienda suelta a todo aquello que nace, no deja de ser una anomalía difícilmente subsanable después de tantos siglos sin hablar porque no hay nada que decir.

Cayó en mis manos hace pocos años un libro de las primeras poetisas en lengua española que arrancan allá por el siglo XV.

Lógicamente todas ellas eran religiosas, y sus versos son capaces de enganchar al más insensible de los mortales. Versos que hablan de amor, de pasión, de sexo escondido, de deseos y excitación, de promesas y virtudes, de belleza y esperanzas. Esos versos provocaron el nacimiento de los míos para convertirlos en canciones y conjuntamente en una ópera: «Isabel.la qui tollis pecata mundi» que se estrenará en el Gran Teatro de Xàtiva el sábado 29 de este mismo més.

El argumento principal de la obra, con Isabel.la como protagonista (una religiosa que se nos presenta en el cartel con un pecho fuera de sus hábitos y postura erótica para compartir), es la negación a renunciar a ningún deseo, a cada caricia, a cada momento de éxtasis, todo ello dentro de una penitencia que la tendrá confusa y llena de dudas.

La penitencia se presenta en forma de conciencia, compañera inseparable de su soledad, de las cuatro paredes que le rodean, pero de un pensamiento libre que hará de Isabel.la sentir que la carne es carne, el sexo es oración y el placer lo más infinito y deseable mientras dura la vida.

«Isabel.la qui tollis peccata mundi» es un canto a la libertad de todas las mujeres.

Y es también una lucha por romper los cánones establecidos que limitan la capacidad de sentirse libre para explorar y gozar los caminos del amor. A partir de esa perspectiva se ha desarrollado la creación de toda la obra, donde seis mujeres sopranos representarán está historia de amor y libertad: Carmina Sánchez, Inca Ripoll, Alba Fernández, Marian Torres, Carmen Bosó y Paula Valiño. Kike Llorca ha sido el guionista y director de escena y David Barberá el compositor y director musical, acompañado de Pablo Barrios. Es un paso más también hacia la igualdad y la normalidad, lejos de falsas manifestaciones o conmemoraciones concretas y puntuales. La visión que Isabel.la tiene del mundo es la que quedó plasmada y figurada en sus versos, en cada uno de los poemas de cada una de las religiosas que encierran cierta depresión sin querer decir lo que se piensa, pero otorgando la duda para que el paso de los siglos hayan servido para que ahora se comprenda, con una sonrisa de complicidad, lo importante que es una oración hacia el cielo, en un estado o condición de quien no es esclava de nada ni de nadie, sino de sus propias decisiones.