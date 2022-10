Turisme La Costera, nascut del Pla de Governança i Dinamització Turística de la Mancomunitat de La Costera-Canal, continua apostant per crear una marca potent i de qualitat que transmeta l’essència de tots i cadascun dels racons de la comarca d’una manera propera i cridanera. Per això, aquest dimecres 19 d’octubre presentarà al saló noble de la Casa de la Cultura de Xàtiva la destinació "Turisme La Costera" amb diferents vídeos promocionals, la Guia Desficiosa i l’actuació de Pep Gimeno, "Botifarra". L’acte, que està organitzat per la mancomunitat i compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Xàtiva, serà a les 19:30 hores.

Els vídeos promocionals se centren en la cultura, la natura i la gastronomia dels diferents municipis de la comarca i compten amb el testimoni de diferents persones que estimen la Costera i saben transmetre el seu potencial turístic. Aquests vídeos, que han sigut realitzats per la productora xativina Paella Produccions, tenen l’objectiu difondre i promocionar d’una forma eficient els recursos turístics del territori per aconseguir fer una destinació atractiva pels visitants.

Paella Produccions ja ha col·laborat en altres ocasions amb Turisme La Costera, amb la realització d’altres peces audiovisuals, com ara els 25 vídeos promocionals sobre alguns dels racons més interessants de la comarca que s’han anant publicant durant el darrer any a les xarxes socials. Aquesta productora té una llarga trajectòria i ha treballat amb marques reconegudes a nivell internacional, com National Geogràfic o Samsung.

Des de la productora, Fran Moral explica que han buscat que els vídeos, d'una durada d'uns 3 minuts, "siguen turístics, són de postals, però també experiencials per a que qui els veja puga veure cultura viva de gent que camina per paratges naturals, per museus". També apareixen plats tradicionals i típics como l'arròs al forn o formatge de Barxeta. S'han gravat amb "càmeres de lents molt cinematogràfiques, analògiques". La producció dels audiovisuals és totalment comarcal, amb música del xativí Pau Chàfer i text de l'escriptor Toni Cucarella. "Sobra talent a la Costera i una de les máximes de Paella Produccions és involucrar a gent de la casa, del territori", remarca Fran Moral.

Per altra banda, l’acte acollirà la presentació de la Guia Desficiosa, un petit quadern de viatge escrit per Jose Luis Cebrian i que portarà els seus lectors pels carrers, sendes i camins de la Costera més recòndits. Aquesta guia pot consultar-se en la pàgina web turismelacostera.com a l’apartat del repositori i també pot descarregar-se en format pdf.

L’autor de la guia desficiosa, Cebrian, és llicenciat en Geografia i Història per la Universitat de València. Escriptor, exbibliotecari de Canals i, sobre tot, bon coneixedor de la comarca. Ha publicat molts llibres i multitud de treballs d’investigació i articles que d’una manera o altra tracten sobre la història i el patrimoni artístic de la Costera. A més, ha estat guanyador de diversos premis d’assaig, beques d’investigació i premis de literatura. Per tot això, Turisme La Costera ha confiat en ell en diverses ocasions per a transmetre el valor de la comarca. A banda de la Guia Desficiosa, també ha sigut autor de la Guia desficiosa de Canals i la de Xàtiva.

No podia faltar en aquest acte la participació d’un dels majors prescriptors de La Costera, “Botifarra”. Amb la seua actuació es tancarà la presentació de la destinació “Turisme La Costera”. Tots els assistents rebran un exemplar físic de la Guia Desficiosa perquè puguen consultar-la i gaudir-la en qualsevol moment. Des de la Mancomunitat conviden a totes les persones interessades a participar en aquest acte que, a més, se celebra en un espai de luxe, a la capital de la Costera.