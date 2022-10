El PP insiste en la «falta de información» en la gestión de la isla de compostaje de la Torre

El portavoz del PP de Xàtiva, Marcos Sanchis, salió ayer al paso de las acusaciones del equipo de gobierno e insistió en sus críticas sobre la gestión municipal de la isla de compostaje proyectada en la Torre d’en Lloris. Sanchis manifestó que el alcalde «en la reunión con los vecinos tras visitar la planta de Cerdà, no dejó claro que iban a paralizar la isla de compostaje de la Torre». Y señaló que «hasta finales de septiembre los residentes de la pedanía no sabían dónde iba a ir» a pesar de que la instalación «se contempla en la estrategia de biorresiduos desde 2019».

El también candidato del PP a la alcaldía expone que en una comisión informativa del mes pasado preguntó a la regidora del área, Reme Sinisterra, por la planta «y ella no concretó la ubicación, no dijo el sitio donde iba a ir». La ubicación prevista inicialmente para la instalación, a la entrada de la pedanía, motivó los recelos de los vecinos, que pidieron un cambio de emplazamiento, ante los olores que generará la planta. El PP criticó que el gobierno local decidiera el lugar sin consensuarlo con los vecinos, mientras que el alcalde negó este hecho y replicó que se había pedido la paralización de la planta para buscar otro sitio acordado con los residentes. En cualquier caso, el PP trasladó ayer su alegría por que se paralice el proceso y matizó que no está en contra de las islas de compostaje, sino «al lado de los vecinos y contra la ubicación prevista». A juicio de Sanchis, «ha faltado transparencia e información desde el principio» sobre el proyecto.