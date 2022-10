El Síndic reprende a Benigànim por no regular el tráfico del casco urbano

El Síndic de Greuges ha reprochado al Ayuntamiento de Benigànim la falta de una nueva ordenanza reguladora del tráfico en el casco urbano, un documento que el consistorio se había comprometido a aprobar tras la queja de una persona residente en la calle Sant Josep. Esta calle es una vía estrecha, con aceras también estrechas, en la que se aparca en un lado de la calle. La afectada ha solicitado en varias ocasiones al consistorio que eliminara el aparcamiento en esta vía, alegando que según el Código de Tráfico, esta calle no se considera apta para estacionar.

Ante la falta de respuesta del ayuntamiento la persona afectada remitió el caso al Síndic de Greuges, Ángel Luna, que en mayo pasado solicitó al consistorio un informe detallado en el que expusiera, además de los motivos de la falta de respuesta, las intervenciones municipales realizadas para evitar los estacionamientos de vehículos incumpliendo las normas establecidas y las medidas adoptadas en concreto en la calle Sant Josep para garantizar la libre circulación de los ciudadanos en condiciones de seguridad.

El consistorio remitió el informe de la Jefatura de la Policía en el que exponía que iba a elaborar y aprobar una ordenanza reguladora del tráfico en el casco urbano recogiendo la pretensión formulada por la persona promotora de la queja sobre el estacionamiento en Sant Josep. Esta resolución municipal se traslado a la afectada, que pidió al ayuntamiento saber cómo y cuándo se iba a ejecutar la ordenanza. El Síndic solicitó el pasado mes de junio al ayuntamiento una ampliación del informe en el que se indicara expresamente la “fecha de inicio del procedimiento de elaboración de la ordenanza reguladora del tráfico y fecha prevista de aprobación para su ejecución”.

Pero esta petición del Síndic ya no ha obtenido respuesta por parte del consistorio, que no ha remitido el informe ni ha comunicado la aprobación de la ordenanza, ante lo que el Síndic concluye que esta norma reguladora del tráfico no ha sido aprobada. “Llegados a este punto se hace evidente que desde el Ayuntamiento de Benigànim no se han realizado las actuaciones necesarias para atender las recomendaciones del Síndic”. Luna pone de manifiesto que el consistorio ha mostrado su intención de actuar ante las quejas de la afectada, pero también afea que finalmente no se han ejecutado las actuaciones anunciadas. Así, señala que “la administración local ha reconocido la pretensión de la promotora de la queja y ha acordado el inicio de la elaboración de la ordenanza reguladora del tráfico en el casco urbano mediante resolución de la alcaldía”, pero añade que “no es menos cierto que la actuación del ayuntamiento no puede limitarse a la adopción de un acuerdo que posteriormente no ejecuta tal y como cabe deducir del incumplimiento de la obligación de colaboración con esta institución”, remarca Ángel Luna.

Por ello, el Síndic insta a informar sobre la fecha de inicio de la elaboración y aprobación de la ordenanza del tráfico y que se haga teniendo en cuenta la situación de la calle Sant Josep, tal como ha expuesto la impulsora de la queja por el aparcamiento en esta vía. Luna también reprende al Ayuntamiento de Benigànim por no colaborar con la institución y no responder a las peticiones formuladas.