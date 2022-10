Telmo Aparicio y Clara Escribano llevan dos años casados y viven en la Llosa de Ranes. Ella trabaja como maestra, él es ingeniero agrónomo. Tienen una hija, Sofía, de dos años de edad. Mañana esta familia formará parte del desfile solidario que la Legión 501 ha organizado en la Ciutat de les Artes i les Ciències de València.

Todo comenzó en una feria de ciencia ficción: "Conocimos a una asociación valenciana de amantes de Star Wars que se disfrazan como personajes. A partir de ahí me puse a investigar y acabé descubriendo la 501st Legion - Vader's Fist. Me interesé, empecé a leer mucho en su foro y me encantó su forma de actuar, de organizarse, sus exigencias a la hora de recrear trajes y sus fines: promover la afición a Star Wars, facilitar el acceso a sus trajes y contribuir en causas solidarias", apunta Telmo.

"Entonces fue cuando se lo planteé a mi mujer, porque es dinero y tiempo lo que inviertes en este hobby y entendía que era cosa de familia. Me dijo que si era es para ayudar a niños que lo necesitan, no me lo pensara... y me confeccione mi Stormtrooper. Para mí el traje más icónico de la saga. Años después ella se hizo su Jawa", expone Aparicio.

La pareja reconoce que siempre han sido amantes de la ciencia ficción y la saga Star Wars: "Era una de nuestras favoritas. Nos considerábamos frikis, pero conociendo todo lo que conocemos ahora, nos consideramos solo un poco frikis. A partir de enrolarnos en esta aventura hemos conocido a auténticos fanáticos de la saga. Hay coleccionistas de mucho nivel, constructores de droides y gente apasionada por el 'costuming' ya sea de Star Wars o de cualquier otro tema".

Telmo y Clara forman parte del grupo desde el año 2017. Reconocen que han participado en todo tipo de eventos, como recaudaciones de fondos para asociaciones, desfiles solidarios, bodas y comuniones... o grandes desfiles como el Training Day de Sevilla en 2018. "Pero por muy grande que sea un Training Day, nada es comparable con una visita a un hospital. Las emociones que se viven dentro del casco, o de la máscara en su caso, son indescriptibles. Hacer sonreír a un niño que lleva semanas en un hospital, con su enfermedad, la monotonía, los padres destrozados aunque no lo parezcan, las lecciones de vida que te dan los críos. Son tantas cosas las que se viven y las que se aprenden que te hacen ver la vida de otra forma", exponen.

Aparicio relata emocionado una visita al hospital de Petrer un viernes por la tarde: "Es cuando solo quedan los niños que, por desgracia, no puede abandonar el hospital ni en fin de semana. Entramos a la habitación de una niña, estuvimos un rato con ella y con sus padres. Todo fue genial, la niña sonriendo y los padres llorando de verla alegre. Terminamos y un médico que esperaba fuera apartó a un compañero nuestro y le agradeció la visita. Nos dijo que la niña llevaba dos semanas ingresada en este hospital y era el primer día que la he visto sonreír".

Más de 300 soldados de asalto

Lo de mañana en Valencia es una quedada anual, o Training Day según los miembros del grupo. Este año, además, se organiza un desfile solidario: "El Training Day nació hace años en la Spanish Garrison, como una quedada entre miembros de toda España para convivir, ayudarse con los trajes o intercambiar artículos de coleccionista. Pero ya que estaban, pues aprovechaban para hacer un desfile y ayudar a alguna asociación a recaudar fondos. En los primeros eventos apenas se juntaban poco más de 20 miembros. Con el paso de los años y el crecimiento de la asociación se ha convertido en un evento de magnitud considerable. Hasta el punto que en València nos reuniremos más de 300 miembros vestidos de la Legión 501 y un centenar de personajes de las asociaciones hermanas invitadas (Mandalorian Mercs., Rebel Base, Astromech, R2D2 Builders y los más pequeños de la Galactic Academy)".

Consultado sobre los requisito para forma parte de la Legión 501, los dos miembros exponen que no es una entidad cerrada: "En nuestra asociación ni se paga ni se cobra por pertenecer a ella. Sólo exigimos que te hagas un traje con unos estándares mínimos, definidos en una biblioteca de trajes que tenemos, que participes en una misión mínimo al año y que cumplas unas normas de conducta y convivencia definidas por nuestros estatutos. Lógico si piensas que estás interactuando con niños. La calidad de nuestros trajes nos ha servido para ser uno de los pocos Clubs de Costuming avalados por Lucasfilm."

Star Wars ha sido un fenómeno desde la primera película. Y la compra de LucasFilm por Disney ha multiplicado su alcance. Los amantes de la saga no esconden su satisfacción: "Star Wars ha sido un fenómeno brutal desde la primera película. Revolucionó el cine y la forma de vivir el fandom. En los 90 con las precuelas se retomó la saga, pero ya con la irrupción de Disney está desbocado. Aunque las secuelas no terminaron de calar entre los fans, las últimas series han vuelto a la esencia Star Wars original. Estamos disfrutando como niños".

Y Telmo Aparicio y Clara Escribano ya se preparan para nuevos retos: "No hemos salido nunca de España con motivo de esta afición. Si hemos participado en eventos por toda España (Sevilla, Jaén, Murcia, Madrid). Dónde más nos movemos es por Alicante y Murcia, aunque Valencia últimamente también está empezando a promover bastantes misiones. Y ahora van a ser mucho mas".