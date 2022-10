El Olímpic y el Ontinyent se reencuentran en la liga

Xàtiva y Ontinyent vuelven a enfrentarse en liga. El encuentro entre el CD Olímpic y el Ontinyent 1931 se juega este domingo a las 17.30 horas en el estadio El Clariano de los de la Vall d’Albaida, un partido que será dirigido por Alejandro Pomares Murphy y en el que habrá, seguro, desplazamiento de aficionados setabenses. El club de la Vall d’Albaida ha declarado el partido como Día del Club y los no socios abonarán 10 euros (General) y 15€ (Tribuna). Un derbi atractivo, por la rivalidad, y por la situación de los dos equipos, que ocupan los primeros puestos de la clasificación: primeros los de Ontinyent y terceros los de Xàtiva.

Los de Xàtiva acuden con la baja por lesión del portero Enric, mientras que Álex Lahoz será titular. Cabe sumar la ausencia de Pallarés, por sanción. Si la documentación llega a tiempo para tramitar su ficha, se podría contar con el delantero brasileño Pedro Henrique. Es un partido, según el entrenador del Olímpic, Xavi Candel, que todos quieren jugar y la ilusión es mayor que las molestias de algunos jugadores. Quien más peligra es Carles Vidal.

La última victoria ante el Tavernes (1-0) ha animado a la plantilla setabense en un partido que se prevé muy igualado y en el que los locales “son favoritos”, señala Candel. El Ontinyent 1931 es líder en la clasificación y eso “les da un poco más de responsabilidad. Vamos a disputarlos, no vamos a entregarlo, no vamos con una actitud perdedora. Vamos a competir. Ellos son un gran equipo pero nosotros también tenemos nuestras armas”, ha dicho el entrenador del Olímpic en la previa. Partido que se prevé igualado y disputado, que se puede decidir “en los detalles. En un partido así cualquier duelo que puedas ganar, cualquier error, puede marcar el partido”.

Los de Roberto Bas aventajan ahora en cuatro puntos a los de Xàtiva. Candel no da importancia al resultado, “no pasa nada si ganamos y no pasa nada si perdemos. Queda mucha liga. Es verdad que es un partido especial pero la dinámica positiva del equipo no va a cambiar pase lo que pase”, asegura el técnico.

Candel ha elogiado cómo se ha reforzado el rival esta temporada, entre ellos con dos “exolímpicos”: Nico Cabanes y Juanjo. Por su parte, en el Olímpic juega un ex del Ontinyent, Matías Aquino. El conjunto de Xàtiva se presentará mañana invicto, igual que los de Ontinyent, y habiendo marcado en todos los partidos jugados hasta ahora, también con estadística positiva en los últimos enfrentamientos contra el Ontinyent.