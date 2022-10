El pasado 17 de octubre se abrió de nuevo el periodo para realizar quemas de restos agrícolas en la Comunitat Valenciana. Y Ontinyent, como ocurre cada año, se vio envuelta por el humo generado desde primera hora de la mañana. La capital de la Vall está envuelta por grandes fincas agrícolas que han acumulado restos durante todo el verano y algunos titulares de pequeños jardines también queman sus residuos.

Desde el Ayuntamiento apuntan que no tienen competencias en el primer caso, algo que no ocurre en aquellas situaciones en las que se incumple el plan de quemas local. Así, el pasado miércoles 19 se levantaron cuatro actas de sanción.

Técnicos municipales del departamento de Medio Ambiente y agentes de la Policía Local peinaron la zona de los diseminados para regular este tipo de prácticas. Identificar un total de catorce parcelas en las que se estaba efectuando quemas. En seis de ellas se cumplía la normativa del plan local. En las otras ocho no. Sin embargo, en cuatro localizaciones no había presencia humana. Los restos se habían abandonado y en uno de los casos no se habían apagado del todo. Las parcelas identificadas con quemas ilegales se encuentran en solares de sendas como el camí Rondalla de Rondalles o en parcelas de los polígonos repartidos por la población.

Los técnicos han identificado la quema de restos de jardinería, como hojas de ciprés, palmera o morera. Las inspecciones se realizaron desde primera hora de la mañana, entre las nueve y media y la una y media del mediodía.

Desde el Ayuntamiento lamentan que los infractores no se acojan a las alternativas «totalmente gratuitas»

Las sanciones a las que se enfrentan los culpables podrían ser de hasta 750 euros por incumplimiento del plan local de quemas.

Desde el Ayuntamiento de Ontinyent lamentaron que haya titulares de jardines o pequeñas parcelas que incumplan el plan local:«Debemos recurrir a la sanción cuando existen alternativas totalmente gratuitas, como el desplazamiento de maquinaria para el triturado in situ, un servicio de recogida de sacas en zona urbana y urbanizaciones, o la cesión de hasta tres trituradoras medianas. Además, está la posibilidad de que cada uno lleve sus restos al ecoparque fijo o al móvil».

A su vez, recordaron que «la inversión anual para hacer posible el triturado alcanza los 50.000 euros, el esfuerzo que estamos haciendo es grande pero es necesaria la implicación de la ciudadanía y de otras administraciones», explicaron las mismas fuentes.