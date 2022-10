Montaverner renuncia a una ayuda de 100.000 euros al no poder cumplir el plazo

Los plazos que exigen las administraciones públicas para ejecutar y justificar proyectos subvencionados puede convertirse en auténtico quebradero de cabeza para entidades menores, como ayuntamientos de municipios pequeños, dotados con menos personal y menos capacidad de maniobra que obliga, en algunas ocasiones, a renunciar a ciertos proyectos por no poder ejecutarlos en el tiempo concedido. Es lo que le acaba de ocurrir a Montaverner, que ha sido beneficiada con una subvención de 100.000 euros de la Conselleria d’Innovació -el importe máximo concedido por la administración autonómica para proyectos del programa Territorios Innovadores, y que solo han conseguido 9 municipios, entre ellos el de la Vall d’Albaida-, pero que va a renunciar a la ayuda por no poder realizar el proyecto en el tiempo exigido. La conselleria emitía esta semana la resolución con los municipios beneficiados con las ayudas de este programa y reclama que los consistorios hayan ejecutado el proyecto antes del 10 de noviembre próximo. Montaverner no puede cumplirlo y ha anunciado que renunciará a la subvención.

La Conselleria d’Innnovació, Universitats, Ciència i Societat Digital publicó el pasado 17 de mayo las bases para la concesión de las ayudas de la convocatoria de este año del programa Territorios Innovadores, con un importe total de 2 millones de euros. Los consistorios presentaron los proyectos que pudieran optar a estas subvenciones y el de Montarverner optó al programa con un innovador proyecto de planificación de la recogida orgánica y gestión de residuos, con un coste de 541.031 euros. La iniciativa contemplaba la instalación de 15 contenedores automatizados de reciclaje, distribuidos por el pueblo, que funcionan con una tarjeta, que se reparte entre los ciudadanos, para que hagan uso de estos contenedores de recogida selectiva, con bolsas codificadas para identificar a los vecinos que lo utilizan y que después puedan obtener beneficios por su buen comportamiento medioambiental y sostenible en el reciclaje de la basura. El proyecto fue valorado por la conselleria que ha resuelto concediendo la ayuda máxima a Montaverner para llevar a cabo la iniciativa. Una ayuda de 100.000 euros, que también han conseguido localidades mucho más grandes que la de la Vall d’Albaida (unos 1.630 habitantes), como Alcoi, Elx, Vila-real, Canet d’en Berenguer, Vinaròs, Onda, Vilamarxant y Tavernes de la Valldigna.

Pero la resolución con la concesión de la ayuda ha llegado esta semana, el pasado martes llegó la comunicación al Ayuntamiento de Montaverner, que ahora dispone de menos de un mes para ejecutar el proyecto. El alcalde, Jorge Boluda, afirma que “es imposible realizarlo en tan poco tiempo. No podemos licitarlo, adjudicarlo y materializarlo en tan poco tiempo. Solo con los 15 días obligados de exposición pública ya nos vamos a noviembre y el día 10 de ese mes tienen que estar todo hecho. Es imposible, por lo que no tenemos más remedio que renunciar a la ayuda”. Preguntado por la posibilidad que se conceda una prórroga, como ha ocurrido en otras convocatorias de otras administraciones, Boluda afirma que “no es posible. Ya trasladamos a la conselleria la dificultad para materializarlo y planteamos la posibilidad, pero nos dicen que no, que no hay posibilidad de prórroga”. En las ayudas para ejecutar las obras por los daños causados por la DANA de 2019 varias localidades del territorio como la Font de la Figuera, Fontanars dels Alforins, Benigànim y Moixent, además de otros como Orihuela, Tous y Villena, solicitaron a la Generalitat Valenciana una prórroga para ejecutar las actuaciones, que en este caso sí que se ha aprobado y el Consell aprobaba una ampliación del plazo de ejecución, que pasa de 12 a 18 meses, y los consistorios tendrán hasta abril del próximo año para realizar las obras. Una prórroga que fue muy bien acogida en localidades como la Font y Moixent, que podrán así llevar a cabo las actuaciones previstas con la ayuda recibida, tal como informó este diario.

Innovació no ha ofrecido esta posibilidad de prórroga y Montaverner ha tenido que renunciar a la subvención. Aunque el alcalde señala que al proyecto no renuncian, de momento, y que “el próximo año volveremos a intentarlo. Volveremos a optar a la convocatoria de ayudas y a ver si hay más tiempo para ejecutar el proyecto”, confiaba el primer edil. Jorge Boluda también expresaba su “decepción” ante los condicionantes que imponen las administraciones y explicaba que “ya nos pasó con una ayuda para un vehículo eléctrico, que no pudimos cumplirlo y que lo hemos intentado de nuevo este año, que por fin hemos podido conseguirlo”. El alcalde de Montaverner manifiesta que el proyecto para la planificación de la recogida orgánica y la gestión de residuos con los contenedores automatizados “es un proyecto ambicioso. No vamos a desistir”, ratifica Boluda.