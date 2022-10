El Atzeneta remonta y golea al Villarreal C (6-1)

La tarde empezó en el Regit con el Atzeneta mostrando camisetas de ánimo hacia el lesionado Manu Palma, brazaletes negros los que lucieron los integrantes del Villarreal C (por José Manuel Llaneza) y un emotivo minuto de silencio. Tras el pitido inicial se esperaba un partido igualado y disputado. El Villarreal se adelantó en los primeros instantes de partido, pero los de Berna Ballester le dieron la vuelta al marcador castigando a los visitantes con una abultada goleada (6-1).

El inicio del duelo no fue bueno para el Atzeneta, a los dos minutos de juego tras la ejecución de un córner, Hinojosa puso por delante al equipo groguet. La reacción de los locales no se hizo esperar y Serpeta golpeó desde la frontal pero el esférico no vio portería. Cuando se llegaba al cuarto de hora, Fidel robó un balón en el medio del campo y probó con un lanzamiento de media distancia, el esférico salió repelido por un defensor y Javi García aprovechó el rechace para devolver la igualdad al electrónico. A partir de ese momento el Atzeneta se volvió más incisivo en su juego ofensivo y en el minuto 33, Ballester remataba un córner para poner a su equipo por delante en el marcador. Llegando al final del primer tiempo el Villarreal tuvo un mano a mano para volver a empatar la contienda, pero el jugador visitante cruzó su disparo en exceso. Pero aún quedó tiempo para más, Ferri sacó de portería y el balón terminó escorado en la frontal del área rival y allí apareció Tanque para poner el balón en la escuadra y con un golazo confirmar la remontada, justo antes de encarar el camino hacia los vestuarios.

La segunda parte no pudo empezar mejor para el Atzenta, en el minuto 48 Nacho Porcar aprovechó un córner para poner el 4-1 en el Regit. La situación se torcería para el equipo taronja que vio como Tanque en apenas 2 minutos vio dos cartulinas amarillas que lo mandó a los vestuarios, el Atzeneta se quedaba en inferioridad numérica. Tan solo 4 minutos después con un amago de tangana el colegiado expulsó al local Javi García y al visitante Alejandro Jiménez. En el minuto 73, se cometió penalti sobre Ortolá y Fidel desde los 11 metros lo convirtió de "panenka", hacia el quinto de la tarde. Un minuto después y tras una buena presión que propició el error del portero visitante, Ortolá cerraba el marcador poniendo el definitivo 6-1.

Victoria contundente del Atzeneta ante un rival directo, que lo aúpa hasta la segunda posición. La próxima semana de nuevo los de la Vall d'Albaida se enfrentarán a un filial, el Hércules CF “B”.