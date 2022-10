La juventud del Benigànim cede ante la veteranía del Carcaixent

El campo Municipal de Benigànim acogió el pasado sábado un duelo igualado entre dos rivales directos: Beniganim y Carcaixent, que se repartieron el dominio del partido a partes iguales. Los locales no pudieron aprovechar sus oportunidades para ver portería y la veteranía de los visitantes sirvió para que los de la Ribera se llevarán el partido por la mínima (0-1).

El partido comenzó con un SIA Benigànim que dominó durante el primer cuarto de hora. Los locales quisieron aprovechar el factor campo y las bajas sensibles de la UD Carcaixent, Edu López y Diego Fuster no pudieron vestirse de corto por lesión. Los de José Luis Vidal tuvieron dos aproximaciones en las botas de Balbastre, pero no estuvo acertado en el remate. Transcurrido el primer tercio de la primera parte, los de la Ribera subieron la intensidad en su juego y el dominio del encuentro pasó a ser suyo. El primer aviso de los visitantes llegó con un remate de cabeza al primer palo, que salió rozando la madera. En el minuto 33 Alexandre no perdonó al contragolpe, se plantó ante el portero y cruzó el esférico para poner el 0-1 en el municipal de Benigànim. Antes del descanso pudieron aumentar la ventaja, pero un gol tras un centro lateral fue anulado por el colegiado.

En la segunda parte, una vez transcurridos los primeros minutos, el Benigànim se hizo con la posesión del balón y la UD Carcaixent adoptó una posición más defensiva. Los rojiblancos disfrutaron de dos ocasiones claras para devolver la igualdad al marcador. La primera de ellas llegó con un centro lateral al corazón del área pequeña, dondeJavi Balbastre recibió y se giró para buscar el gol, pero el defensor, muy atento, tapó el disparo. La segunda de las opciones también llegó con Balbastre como protagonista, tuvo un mano a mano con el portero que este resolvió evitando el gol local. En el segundo acto los de Xesco Ortíz pudieron, de nuevo, sentenciar el encuentro con un contragolpe que no pudieron aprovechar. Con el marcador reflejando el 0-1 a favor del equipo visitante se llegó al final del encuentro.

Dos derrotas consecutivas para los ganxuts que suman 9 puntos en la general y la próxima semana visitan a uno de los equipos más fuertes del grupo, la UD Castellonense.

La UD Canals, por su parte, se impuso 3-2 al Alberic Sucemart, en un partido en el que los locales se pusieron por delante en el marcador con un gol de Carlos Calatayud y otro de Jhoan Payán. Los visitantes empataron al final del partido y en la última jugaba Jordi Peiró marcó el gol del triunfo de los de Esteban Cana. Con esta victoria, el Canals escala a la décima posición.

L'Olleria también ganó, 1-4 en el campo del CF Cullera. Los locales se adelantaron a los diez minutos de partido, pero los de la Vall d'Albaida remontaron para acabar goleando a los de la Ribera. Nicolás igualaba en el minuto 17 y antes del descanso Alejandro daba la vuelta al marcador para los visitantes, que en la segunda parte consumaron la remontada con otro tanto de Nicolás y un gol de Francesc Joan.

El CDSB Ontinyent arañó un punto en el campo del CD Dénia (3-3). Los de la capital de la Vall d'Albaida se pusieron por delante en el marcador en dos ocasiones, con los goles de Cambreta, que abría el marcador al minuto 10, y de Bernat, que colocaba el 1-2. Antes del descanso, el Dénia remontaba el partido con dos goles y se marchaba al descanso con un 3-2 a su favor. En la segunda parte, José Manuel anotó el 3-3 definitivo.