El Ontinyent 1931 se lleva el derbi ante el Olímpic por la mínima (1-0)

El Olímpic puso las ocasiones y el Ontinyent 1931 el gol (1-0). Tal vez el equipo setabense hizo sus mejores 30 minutos de la temporada pero no acertó a marcar. Por primera vez desde el inicio de la liga el equipo de Xàtiva no marcó y ha perdido la imbatibilidad. Pese a encajar un gol (minuto 59) los de Xavi Candel tuvieron una clara oportunidad para igualar en su recta final pero una mano de Cristian lo impidió. Se evidenció también, en los cambios en la segunda parte, la mejor plantilla del equipo local, que se impuso con un gol en la segunda parte de Paco Sáez. Se vivió una gran tarde de fútbol en El Clariano.

El entrenador del Olímpic, Xavi Candel, lo tuvo claro a la conclusión del partido: “un encuentro muy igualado, con fases en las que hemos dominado nosotros y otras en las que lo han hecho ellos; nosotros no hemos marcado y ellos sí”. El partido tuvo un muy buen arranque para los visitantes, “posiblemente la mejor de la temporada. Muy bien la presión, muy bien la basculación, muy buen trabajo táctico. Nos ha salido a la perfección. Hemos bordado tácticamente los movimientos y hemos tenido oportunidades claras”, pero lógicamente, no se pudo mantener más minutos. Candel lamentó no haber obtenido beneficio a su trabajo, “no es lo mismo irse con 0-1 al descanso que con empate a cero”.

Un balón entre los centrales justo después de que Marc Ferrer pidiera el cambio por una contractura supuso el único gol del partido. Tras el tanto, Aracil, Rueda y sobre todo Javi Fuster tuvieron el gol del empate en sus pies. “Creo que hubiese sido un resultado justo, pero también es verdad que si no estás acertado, si no marcas, es muy difícil ganar a un equipo así”, reconoce el técnico setabense.

En los cambios también se hizo evidente la diferencia de plantilla: “ellos dieron entrada a Botella o Juli, jugadores de notable experiencia; y nosotros al juvenil Izan, a Alberto o a Javi Fuster, que acaban de terminar sus etapas de juvenil, por eso no les puedo pedir más. Estoy muy contento con el trabajo que han hecho”, ha dicho el técnico.

En la próxima jornada el Olímpic recibirá en la Murta al Sueca. Marc Ferrer será baja por acumulación de tarjeras y Pallarés cumplirá su tercer partido de sanción. Pendientes durante la semana de los jugadores que acabaron más cargados como Corbalán, Joan o Guillen, también de la evolución de la lesión del portero Enric. Se espera, por fin, que llegue la documentación del brasileño Pero Henrique y que pueda ser convocado.

Tras esta jornada el Olímpic está fuera de los puestos de promoción de ascenso, es cuarto, y está 5 puntos sobre el descenso administrativo por la creación de una nueva categoría. El Ontinyent 1931 CF se mantiene firme en el liderato, con cuatro puntos de ventaja sobre el segundo.