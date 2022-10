El juzgado obliga a indemnizar al parking de la Glorieta de Xàtiva por la "hora gratis"

El Ayuntamiento de Xàtiva deberá indemnizar con 53.000 euros más intereses a la empresa que explota el parking de la Glorieta José Espejo, Perot Gestión, SLU, por las pérdidas derivadas de la prórroga extracontractual de la iniciativa que durante tres años permitió a los usuarios aparcar una hora gratis en el céntrico aparcamiento público subterráneo. Así al menos lo ha determinado el juzgado de lo contencioso-administrativo nº3 de València en una sentencia que va a ser recurrida por el consistorio.

El fallo estima el recurso interpuesto por la firma concesionaria, que vio desestimada su reclamación por daños y perjuicios por la vía administrativa en 2021. En su demanda, Perot Gestión señaló que la corporación municipal había tardado más de dos años en eliminar la medida de los 60 minutos de estacionamiento gratuito en el parking a pesar de la sentencia que en 2020 reconoció el desequilibrio económico de la concesión y dio al ayuntamiento dos opciones para compensar a la firma: o bien sufragar el coste de la puesta en marcha de la iniciativa y suprimirla o bien a mantenerla y subvencionar las pérdidas ocasionadas a la contratista. El gobierno municipal optó por la primera alternativa y abonó 10.219 euros a Perot, con lo que consideró zanjado el litigio.

A continuación, sin embargo, la empresa exigió más dinero a la corporación por la demora "injustificada" en eliminar la gratuidad de los primeros 60 minutos de aparcamiento en la Glorieta, dos años después de lo previsto en la modificación del contrato. La primera hora gratis se implantó inicialmente por un periodo de 18 meses a partir del 1 de enero de 2017. En virtud del acuerdo adoptado, si en el citado plazo se obtenían beneficios, el coste invertido para la implantación de la iniciativa sería a costa de la contratista, pero si se producían pérdidas, el ayuntamiento tendría que encargarse de asumirlas. Aunque la iniciativa supuestamente acababa en junio de 2018, cuando debería haberse revisado, el consistorio optó por mantenerla, con lo que la mercantil acudió a los tribunales. Hasta octubre del año 2020 no se retiró la medida.

Incumplimientos de la firma

En su defensa, la corporación municipal alegó en el juicio que la contratista ha incumplido de manera reiterada sus obligaciones contractuales en cuanto al mantenimiento del recinto, como lo demuestra la imposición de diferentes sanciones económicas. También aportó un informe económico que concluía que la medida de la hora gratis no había provocado pérdidas a la gestora del parking y que la firma no había justificado adecuadamente los costes de su implantación. Además, el consistorio mantuvo en el juicio que la última demanda de Perot no tenía sentido porque ya se le habían abonado 10.219 euros por el dinero dejado de ingresar durante el funcionamiento de la iniciativa.

La jueza Laura Alabau, en cambio, separa ambos procedimientos y mantiene que la firma ha de percibir otros 53.000 euros por los perjuicios derivados del mantenimiento de la hora gratis "sin soporte contractual" entre julio de 2018 y septiembre de 2020. La magistrada afirma que los incumplimientos de la empresa "no guardan relación" con estas pérdidas, puesto que "pese a la suciedad, abandono y falta de personal de las instalaciones, los vehículos han accedido a las mismas y han estacionado". La contratista basó su reclamación en una auditoría pericial que calculaba el importe de los periodos de rotación no cobrados a vehículos efectivamente estacionados en el parking, por la aplicación de la iniciativa de la gratuidad.

Este lunes, en cualquier caso, la junta de gobierno local de Xàtiva ha dado cuenta de la apelación de la sentencia contraria a los intereses municipales.