El Tribunal Supremo ha confirmado la pena de 20 años y medio de prisión impuesta al hombre que en 2019 asesinó a martillazos a un amigo de 67 años en una vivienda de la calle Teixidors de Ontinyent. La sentencia rechaza el último recurso de apelación presentado por Manuel S.L., que intentó rebajar su condena empleando argumentos como la ausencia de alevosía en la agresión o la ingesta previa de una gran cantidad de alcohol y cocaína.

La representación del encausado -con antecedentes penales- también pidió la exclusión del delito de robo con violencia del castigo recibido, al asegurar que la sustracción de elementos de valor que llevó a cabo en la casa de José Horacio Gómez tras acabar con su vida debería encuadrarse en la tipología de un hurto.

Los hechos que la Audiencia Provincial determinó como probados hace un año se remontan al 6 de julio de 2019, cuando el agresor atacó con un martillo a su víctima por la espalda y de forma sorpresiva en el pasillo del domicilio de este último tras haber mantenido ambos una discusión previamente. Una vez tumbado boca abajo José Horacio -cuya capacidad de defensa estaba mermada por el consumo de alcohol y estupefacientes-, Manuel S.L. se ensañó con él y le propinó diversos martillazos en la cabeza y en la cara, provocándole la muerte inmediata por traumatismo craneoencefálico.

Robo con violencia

A continuación, el condenado rebuscó en el interior de la vivienda y se apoderó de un teléfono móvil marca Xiaomi, así como de una cadena de oro y de una cruz de Caravaca que posteriormente vendió en una joyería de Xàtiva por 19 euros. El asesino confeso mantuvo que no hubo robo con violencia porque no existió un ánimo inicial de violencia dirigida al desapoderamiento de los efectos que no eran de su propiedad, sino que la sustracción se produjo una vez fallecida la víctima. Sin embargo, tras analizar el procedimiento, la sala de lo penal del Supremo mantiene que los hechos encajan dentro del tipo penal del robo violento, puesto que la sustracción "aparece íntimamente relacionada , en forma temporal y espacial, con el hecho de la muerte".

La sentencia también confirma el factor de la alevosía en el crimen, puesto que el relato policial describe un golpe inicial por la espalda a la víctima, que en ningún momento pudo defenderse de su agresor. El letrado del acusado también pidió impugnar el proceso afirmando que en la primera apelación ante el Tribunal Superior de Justicia la abogada de oficio no había tenido acceso a toda la documentación del juicio, pero la sala de magistrados rechaza también este motivo porque considera que el recurso no es la vía adecuada para plantearlo.

Cóctel de drogas y cocaína

Por último, el denunciado argumentó que la pena impuesta era desproporcionada teniendo en cuenta que la Audiencia tuvo en cuenta como atenuante la intoxicación por alcohol y cocaína del agresor a la hora de fijarla. Manuel S.L. argumentó que sus facultades psíquicas estaban más mermadas de lo que se le reconoció judicialmente en primera instancia, pero el Supremo sostiene que esta afirmación carece de fundamento y que de las pruebas practicadas se deduce que no puede eximirse al asesino de estar en uso de sus capacidades, siendo éste dueño de sus actos cuando mató a su amigo.

Según defendieron las acusaciones en el juicio, la discusión entre ambos se originó cuando Horacio recriminó a Manuel que sus sobrinos le robaban la marihuana, mientras que, según el condenado, el motivo fueron un cóctel de alcohol y drogas desencadenado por unos tocamientos inesperados de su amigo en las partes íntimas.

La sentencia también impuso al homicida la obligación de indemnizar con 62.500 euros a los cuatro hijos del fallecido. En el juicio, la fiscal encargada del caso pidió para Manuel una condena de 24 años y medio de prisión y una indemnización de 187.000 euros, mientras que los hijos de la víctima solicitaron 26 años de cárcel.