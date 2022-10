El Ayuntamiento de Xàtiva ha hecho públicas las bases para participar en los diferentes concursos programados de cara al 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de género, convocados desde la concejalía de Mujer e igualdad con el objetivo de prevenir desde la infancia toda la clase de violencia.

Por un lado se puede participar en el XVI concurso de carteles, destinado al alumnado de ESO y Bachillerato de los institutos de Xàtiva. Los carteles tendrán que incluir la leyenda «25 de Novembre. Dia Internacional contra la Violència de gènere», un formato de 32 x 48,5 cm y estar en soporte papel. Se concederá un primer premio de 300 euros, un segundo premio de 200 y un tercer premio de 100 euros.

En cuanto al XVI concurso de Dibujo, está destinado al alumnado de Primaria de los colegios de Xàtiva. Los dibujos tendrán que tener un formato DIN A-4, sin limitaciones de técnica o procedimiento, y se establecerán dos premios por curso desde 1º hasta 6º de Primaria que constarán de un lote de libros valorado en 50 euros junto con un diploma.

Por último, el VII concurso de pancartas está destinado a la comunidad educativa de Primaria y Secundaria de Xàtiva para que participen de forma activa en la marcha del 25 de noviembre contra la violencia de género. El tema de las pancartas será la igualdad y la convivencia, pudiendo hacer referencia a la coeducación, la prevención de la violencia de género o el feminismo con ejemplos como «Stop violencia a las mujeres», «No estás sola» o «Sin mujeres no hay futuro». Cada grupo escolar podrá presentar una única pancarta que no exceda los tres metros de ancho y que podrá estar confeccionada sobre tela, papel continuo, cartulina, hule, etc. Únicamente se otorgará un único premio que consistirá en un lote de libros valorado en 100 euros y un diploma conmemorativo a la mejor pancarta presentada.

Los carteles y los dibujos se deberán hacer llegar a la Casa de les Dones antes del 4 de noviembre, mientras que las pancartas se tendrán que presentar el mismo 25 de noviembre en la marcha contra la violencia de género convocada por el Consell Municipal de les Dones per la Igualtat.

El jurado de los diferentes premios estará conformado por la agente de igualdad municipal, personal técnico de la concejalía de Mujer e igualdad, la regidora de Educación y representantes del Consell Municipal de les Dones per la Igualtat.